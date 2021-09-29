【疫苗接種】聶德權指醫院接種站流程細緻周到　呼籲長者盡快接種

▲ 聶德權指醫院接種站流程細緻周到，呼籲長者盡快接種。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，為了方便須複診的長者接種新冠疫苗，當局在3間醫院設置注射站，指流程細緻及周到，呼籲長者盡快接種。

聶德權今（29日）視察瑪麗醫院新冠疫苗接種站後指，接種站的流程細緻及周到，強調為了方便須複診的長者接種新冠疫苗，故安排3間醫院設置接種站，現時長者接種率偏低，重申專家已強調疫苗安全及有效，只要曾接種流感針的長者都適合接種新冠疫苗，呼籲長者盡快接種。

聶補充，除了在3間醫院設置注射站外，當局亦在社區接種中心安排接種點，大部分將運作至年底。另外，當局現時共訂了復必泰及科興疫苗各750萬劑，已接種800多萬針，聶強調現時疫苗供應充足，亦沒有出現疫苗因過期而廢置的情況。

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記者：陳麗娜