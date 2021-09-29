【門診服務】14間普通科門診診所　國慶日假期為市民提供服務【內附名單】

▲ 14間普通科門診診所於國慶日假期提供服務。（資料圖片）

本周五（10月1日）是國慶日。醫管局發言人今日（29日）提醒市民，將會有14間普通科門診診所於國慶日假期提供服務，求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」手機程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

發言人表示，公立醫院急症室在假期期間會如常提供服務，照顧有緊急醫療需要的病人。至於非緊急的病患者應盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。因應新冠疫情，公立醫院目前正啟動「緊急應變級別」，並加強感染控制措施，任何人士進入公立醫院及診所範圍必須佩戴口罩。



市民可瀏覽食物及衞生局基層醫療指南 ，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。此外，市民如在假期期間有需要領取2019冠狀病毒病測試樣本收集包，或遞交樣本，可於指定時間到9間普通科門診診所。市民亦可到選定的港鐵站領取樣本收集包，詳情可瀏覽有關網頁。

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責任編輯：郭詩詩