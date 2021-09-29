【醫醫，我不想再病了】C君陸永鬥口才 李佳芯玩到忘形大派表情包

▲ 《醫醫，我不想再病了》

TVB全新資訊健康遊戲節目《醫醫，我不想再病了》，將於明晚（9月30日）首播，該節目並將定期逢周四及周五播出。《醫醫，我不想再病了》由黎諾懿及楊潮凱任主持。

此外，TVB新進小花何沛珈及陳嘉慧扮演可愛護士，其中護理系畢業的何沛珈曾任職護士，故在節目中擔任護士小幫手事半功倍；陳嘉慧則曾於日本留學，故以日系護士造型亮相份外入型入格。

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專業人士提供健康資訊

節目內除邀請大量專業人士，包括不同專科的西醫、註冊中醫師以及專業營養師，給予健康資訊、食療以及小貼士，並透過動作題、輕鬆有趣短片及玩遊戲等不同方式，務求以更生活化的角度讓觀眾對相關資訊更易入口。

於周四晚首播的《醫醫，我不想再病了》，第一集解構的流行都市病為「痛風」，參與錄影嘉賓則有陸永、C君以及李佳芯（Ali）。由於嘉賓人數是單數，加上陸永與Ali在拍劇期間已培養一定程度默契，C君最終只能「孤軍」孖住小護士陳嘉慧作戰。

▲ C君與陳嘉慧（右）做拍檔。

C君陸永鬥口才

雖然如此，搞笑的C君全程「輸陣唔輸人」，並發揮其三寸不爛之舌與陸永爭拗到底，單是口舌之戰已甚具娛樂性！

首集勝負關鍵則落在Ali身上，玩得投入的她全程大派表情包，又數度忘形做出可愛動作，並展示女神式揈馬尾，難怪如此備受觀眾喜愛。

到底最後Ali加陸永還是C君能夠贏得「健康神獎」，接受製作組專誠炮製的驚喜，咁就要密切留意明晚播出的《醫醫，我不想再病了》。

▲ （左起）陸永、李佳芯、何沛珈。