  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (週五) 18:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】愉景灣全新1.7萬呎Market Place　全球首間IKEA Close to You+人氣烘焙店進駐【內附地址】

休閒消費 18:01 2021/10/22

分享：

熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

大家日後又多個購物好去處了！

愉景灣全新Market Place佔地超過17,000呎，不但引入全球首間IKEA Close to You家品店，更開設由Bakehouse星級包點大師Gregoire Michaud主理的Bread Pantry及Alison's Pantry「自助堅果吧」，大家周末又多個好去處。

惠康及Market Place 新鮮食品商務拓展董事李昭韻(左)、 Bread Pantry創辦人 Grégoire Michaud(中)、惠康及Market Place 商務拓展董事Lance Canavan(右)蒞臨充滿異國風情的愉景灣Market Place，享受購物樂趣。(柯雅珺攝)

【最新影片】跟蜘蛛女整簡易芒果蘆筍炒雞柳　鄭麗莎：酸酸甜甜合小朋友口味

搜羅世界各地優質食品

考慮到區內的居住特色，新店在西方佳餚、健康食物和寵物用品方面也更為齊備。備有不少可持續發展的海產、無激素凍肉、及急凍素食發售。從烈酒、餐酒、啤酒到無酒精啤酒，聚過千款酒品。而近年手工啤酒大行其道，更引入一系列外國熱銷品牌和本地品，包括少爺啤（Young Master）及鬼佬啤酒（ Gweilo Beer）。此外，更超過 80 款來自世界各地的芝士及美食拼盤，帶來美酒佳餚享受。

另外，Market Place首次和紐西蘭健康零食品牌 Alison‘s Pantry 合作，於店內打造「自助堅果吧」，逾 40 款 不同口味的果仁任君選擇，更於店內現製花生醬和杏仁醬。此品牌更特別帶來營養十足的寵物零食，讓主人和毛孩一同分享滋味，

IKEA Close to You

總面積達3千呎，出售超過110款家品和120款食品。為提供更方便的消費模式，IKEA Close to You加入了一系列數碼體驗，包括支援彈性取貨時間及免除運費的自助提貨櫃。並設置能提供超過50個家居布置靈感的2米高「布置靈感數碼體驗」互動屏幕及提供免費食譜的「瑞典煮意互動屏幕」，利用嶄新科技添加購物樂趣。

點擊大圖了解更多:

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【最新影片】退役五年腰患未癒享受殘奧會工作　蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

著名人龍麵包店

由前四季酒店糕餅主廚Gregoire Michaud主理的麵包店Bakehouse，以新鮮烘焙的手工麵包作招徠成為人龍店。Market Place亦引入Gregoire Michaud的自家零售品牌Bread Pantry，實現Greg「麵包社區化」的夢想。由駐場師傅每日即場焗製的經典牛角包，3款僅在愉景灣店獨家發售，包括肉桂蘋果葡萄乾酥派、芝士蝴蝶包及香草提子丹麥條，都是必食之選。

Market Place愉景灣分店

店舖營業時間：8am-10pm

地址：愉景灣海澄湖畔路92號愉景北商場地下G11號舖

記者︰梁靜詩、張懿慧

相關文章

【周本好去處】2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽　了解香港歷史瑰寶及建築特色
10:57 2021/09/24
【周本好去處】2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽　了解香港歷史瑰寶及建築特色
【親子好去處】天水圍水知園3大展區推介　了解環保生態兼$0任玩濕身遊戲
20:02 2021/09/28
【親子好去處】天水圍水知園3大展區推介　了解環保生態兼$0任玩濕身遊戲
【啤酒節】香港美利酒店首推花園啤酒節　傳統美食+Live Music盡情狂歡【內附連結】
11:45 2021/09/28
【啤酒節】香港美利酒店首推花園啤酒節　傳統美食+Live Music盡情狂歡【內附連結】

你可能感興趣

【周本好去處】2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽　了解香港歷史瑰寶及建築特色
10:57 2021/09/24
【周本好去處】2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽　了解香港歷史瑰寶及建築特色
【親子好去處】天水圍水知園3大展區推介　了解環保生態兼$0任玩濕身遊戲
20:02 2021/09/28
【親子好去處】天水圍水知園3大展區推介　了解環保生態兼$0任玩濕身遊戲
【啤酒節】香港美利酒店首推花園啤酒節　傳統美食+Live Music盡情狂歡【內附連結】
11:45 2021/09/28
【啤酒節】香港美利酒店首推花園啤酒節　傳統美食+Live Music盡情狂歡【內附連結】
消費資訊 消費種類 IKEA 愉景灣 超市 好去處 家品 美食 烘焙 食譜

最高瀏覽

【涉嫌嫖妓】國際鋼琴家李雲迪驚傳被捕　疑涉北京嫖娼遭刑事拘留
21:33 2021/10/21
【涉嫌嫖妓】國際鋼琴家李雲迪驚傳被捕　疑涉北京嫖娼遭刑事拘留
【at 17】失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限
17:31 2021/10/21
【at 17】失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限
【昏迷女童】港爸為6歲植物人女兒四出尋醫　獲仁醫跟進病情：感受到醫者父母心
17:54 2021/10/21
【昏迷女童】港爸為6歲植物人女兒四出尋醫　獲仁醫跟進病情：感受到醫者父母心