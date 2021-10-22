【周末好去處】愉景灣全新1.7萬呎Market Place　全球首間IKEA Close to You+人氣烘焙店進駐【內附地址】

▲ 大家日後又多個購物好去處了！

愉景灣全新Market Place佔地超過17,000呎，不但引入全球首間IKEA Close to You家品店，更開設由Bakehouse星級包點大師Gregoire Michaud主理的Bread Pantry及Alison's Pantry「自助堅果吧」，大家周末又多個好去處。

▲ 惠康及Market Place 新鮮食品商務拓展董事李昭韻(左)、 Bread Pantry創辦人 Grégoire Michaud(中)、惠康及Market Place 商務拓展董事Lance Canavan(右)蒞臨充滿異國風情的愉景灣Market Place，享受購物樂趣。(柯雅珺攝)

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搜羅世界各地優質食品

考慮到區內的居住特色，新店在西方佳餚、健康食物和寵物用品方面也更為齊備。備有不少可持續發展的海產、無激素凍肉、及急凍素食發售。從烈酒、餐酒、啤酒到無酒精啤酒，聚過千款酒品。而近年手工啤酒大行其道，更引入一系列外國熱銷品牌和本地品，包括少爺啤（Young Master）及鬼佬啤酒（ Gweilo Beer）。此外，更超過 80 款來自世界各地的芝士及美食拼盤，帶來美酒佳餚享受。

另外，Market Place首次和紐西蘭健康零食品牌 Alison‘s Pantry 合作，於店內打造「自助堅果吧」，逾 40 款 不同口味的果仁任君選擇，更於店內現製花生醬和杏仁醬。此品牌更特別帶來營養十足的寵物零食，讓主人和毛孩一同分享滋味，

IKEA Close to You

總面積達3千呎，出售超過110款家品和120款食品。為提供更方便的消費模式，IKEA Close to You加入了一系列數碼體驗，包括支援彈性取貨時間及免除運費的自助提貨櫃。並設置能提供超過50個家居布置靈感的2米高「布置靈感數碼體驗」互動屏幕及提供免費食譜的「瑞典煮意互動屏幕」，利用嶄新科技添加購物樂趣。

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著名人龍麵包店

由前四季酒店糕餅主廚Gregoire Michaud主理的麵包店Bakehouse，以新鮮烘焙的手工麵包作招徠成為人龍店。Market Place亦引入Gregoire Michaud的自家零售品牌Bread Pantry，實現Greg「麵包社區化」的夢想。由駐場師傅每日即場焗製的經典牛角包，3款僅在愉景灣店獨家發售，包括肉桂蘋果葡萄乾酥派、芝士蝴蝶包及香草提子丹麥條，都是必食之選。

Market Place愉景灣分店

店舖營業時間：8am-10pm

地址：愉景灣海澄湖畔路92號愉景北商場地下G11號舖

記者︰梁靜詩、張懿慧