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【周末好去處】愉景灣1.7萬呎超巿內設全球首間IKEA Close to You　人氣長龍烘焙名店Bread Pantry也進駐【內附地址】

休閒消費 13:22 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Market Place新店佔地超過1萬7千呎，由超市變身生活百貨店。（官方圖片）

Market Place在大家心目中可能只是一家超市，不過即將於愉景灣開幕的Market Place卻以全新面貌登場，由超市變身為一間生活百貨店，不但引入全球首間IKEA Close to You家品店，更開設由Bakehouse星級包點大師Gregoire Michaud主理的Bread Pantry及Alison's Pantry「自助堅果吧」，大家周末又多個好去處了。

引入瑞典名物

Market Place新店佔地超過1萬7千呎，除了繼續為大家搜羅世界各地的時令食材和酒釀外，更打破以往舊有的超市形象，首次開設全球首間IKEA Close to You，出售超過110款家品和120款食品，備有最具代表性的瑞典美食。

為提供更方便的消費模式，IKEA Close to You加入了一系列數碼體驗，包括支援彈性取貨時間及免除運費的自助提貨櫃。並設置能提供超過50個家居布置靈感的2米高「布置靈感數碼體驗」互動屏幕及提供免費食譜的「瑞典煮意互動屏幕」，利用嶄新科技添加購物樂趣。

由前四季酒店糕餅主廚Gregoire Michaud主理的自家零售品牌Bread Pantry，經典的牛角包是必食之選。（官方圖片）

Market Place請來紐西蘭健康零食品牌Alison's Pantry合作，於店內打造「自助堅果吧」，逾40款不同口味的果仁及多款寵物零食供選擇，主人與寵物都能一飽口福。

著名人龍麵包店

由前四季酒店糕餅主廚Gregoire Michaud主理的麵包店Bakehouse，以新鮮烘焙的手工麵包作招徠成為人龍店。Market Place亦引入了Gregoire Michaud的自家零售品牌Bread Pantry，讓大家隨時輕鬆享受到大師級手藝。經典的牛角包是必食之選，將會由駐場師傅每日即場焗製，亦會提供即沖咖啡。

新店將於10月1日開幕，屆時有美國無伴奏人聲樂團Metro Vocal Group表演、兒童面部及手部彩繪、IKEA吉祥物小熊跟大家見面，還有氣球派發，而首200位Market Place顧客可憑單據即日換領Bread Pantry即場焗製的士多啤梨醬冬甩乙份。

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Market Place愉景灣分店開幕日

日期及時間：10月1日（9am-10pm）

店舖營業時間：8am-10pm

地址：愉景灣海澄湖畔路92號愉景北商場地下G11號舖

記者︰梁靜詩

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