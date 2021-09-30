【靚太安樂窩】「淘精」港媽13年花近208萬　4大精明慳家貼士教你淘高質正貨

▲ 港媽表示淘寶購物最重要是必須評價，不要貪平就買。

淘寶出名多性價比高產品，加上經常有大優惠，吸引不少精明靚媽在淘寶購買家品，就算用爛再買都不心痛。TOPick找來淘寶戰績豐富，13年間在淘寶花約208萬，全屋7成家品購自淘寶的靚媽和大家分享淘寶貼士及戰利品！

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這位自稱「屎忽鬼太太」的靚媽表示自己是淘寶常客，笑言是「一日淘到黑」。自接觸淘寶以來的13年6個月，便花約1,728,410人民幣 （即約208萬港元），共下單接近8900次，她更在Facebook建立群組分享自己淘寶心得和好物。

每兩星期淘一次，每次20-100kg不等。我訂屋企野多，淘左13年幾用左178萬人仔，離哂譜，但有D係以前做童裝比錢個韓國供應商嘅錢黎。

7成家品購自淘寶

「屎忽鬼太太」又分享「識淘會淘到好多正野」，因此她買所有用品之前會去淘寶查看。她又指傢俬、廚房用品、貓屋等家品，細家電如氣炸鍋、塵蟎機、榨汁機、格仔餅機等，甚至家人的文具及衫褲鞋襪都是購自淘寶，更成功令當初極力反對的老公友加入戰團。

最好笑係感染到我老公一齊去淘，以前成日話我做乜淘咁多無謂嘢返屋企，而家佢終於知道淘寶嘅樂趣，佢主要淘啲魚缸用品，啲石仔同埋木造景。

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貼士：睇多D評價 不要貪平

淘野tips

一定要睇評語，價錢便宜的衣服好容易中伏。 購買前，留意評價的真假，如只有一、二個賣家，絕大機會是打手。 如果買易大件或易爛傢俬，可要求買家落木架包裝。（或需額外加錢） 下載蜜源 、粉象生活這類優惠回贈應用程式，更划算。

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責任編緝：張懿慧