【以假亂真】騙徒用樣版機調包iPhone13　先達收機店中伏急設電子磅磅重驗真假

iPhone 13現已開售，一眾「蘋果迷」又可以換新機，iPhone 13熱賣需求又大，因此先達回收iPhone 13的價錢持續上升，部分型號更可以賺高達$2000！不過近日已有先達回收商「失守」，收機時被騙徒以假亂真。

近日Telegram群組流出了有警察進入先達廣場的相片，消息指，因為有商戶收到偷龍轉鳳的iPhone 13 Pro Max，盒內的手機更是不能運作的樣版機。即使有經驗的「收機佬」都被偽裝成未拆封的新機而被騙，為免「中伏」，先達一眾的商戶除了以往用磁石檢測外，還急急增設電子磅，為每部機磅重，以防收到假機。

▲ 因有回收商收到不能運作的樣版機，有警察進入先達廣場調查。（圖片來源：telegram group)

今年Apple的iPhone 13系列為了貫徹環保理念，包裝盒不再有透明膠膜包裹著，而是用包裝封條包裝，但現時已有翻版的包裝封條出現，售價更低至港幣 5 元，就可以偽裝成未拆封的新機，媲美原裝手機。

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部分網購平台已有相關封條可買，iPhone 13 Pro的封條只需要4.5元人民幣（即港幣5.4元），iPhone 13 Pro Max為4元人民幣（即港幣4.8元），如果是一次過大量購入更會有優惠價，例如買100套iPhone 13 Pro Max封條價錢為360元人民幣（即港幣434元）。

這些封條在內地華強北的造價不用1元，比以前的塑料膜成本更低且更方便。這些翻版出現在市面，不法商人就可以用更低的成本去仿製iPhone 13 系列的包裝盒。消費者們要小心不要買到假手機，偷龍轉鳳也懵然不知。

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責任編輯：羅嘉欣