【令人髮指】男子商店內拒戴口罩突發惡　女店員勸喻不果慘遭挖眼恐失明

▲ 台灣近日發生一宗顧客因拒戴口罩，而襲擊店員的恐怖事件。

疫情持續，出入公共場所佩戴口罩已成常規。但台灣近日卻發生一宗顧客因拒戴口罩而襲擊店員的恐怖事件。一名男子周日（26日）走入超商時沒有戴好口罩，女店員出言提醒卻慘遭男子襲擊，並向其眼部攻擊，造成受襲店員一邊眼晴視網膜剝落，恐致失明。

據Facebook專頁「爆料公社」帖文指，事發在周日（26日）上午將近9時，一名男子走入位於屏東縣高樹鄉一間超商內。期間男子未有戴好口罩，獲年約20多歲的女店員出言提醒，但男子卻拒絕要求，並突然發惡攻擊女店員，而整個過程就被店內閉路電視拍下來，約維時近3分鐘：

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帖文指出，該名男子並非首次犯案，曾因在食肆內用刀割其他受害者的頸項，而被拘本禁數個月。很多村民都知道此事，並認為男子精神有問題，想連署送他去精神病院接受治療。

今次事件中遇襲的女店員傷勢嚴重，其中一隻眼視網膜剝落，恐有失明的可能。而事發後，警方接報到場即時壓制該名涉事的50歲楊姓男子，並帶回調查，發現男子有精神病紀錄，目前已被強制送院，當局將作進一步處理。

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責任編輯：羅嘉欣