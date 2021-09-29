【印花口罩】疑戴圖案口罩致鼻敏感惡化　27歲OL患鼻竇炎失嗅覺流膿黃鼻涕

▲ 疑戴圖案口罩致鼻敏感惡化，27歲OL患鼻竇炎失嗅覺流膿黃鼻涕。

口罩已成為日常的必需品，台灣一名27歲OL本身患有過敏性鼻炎，惟近日病情加劇，出現流鼻涕、失去嗅覺等症狀。經檢查後，發現鼻道中膿黃鼻涕，且併發嚴重鼻竇炎。醫生推斷，患者長期戴五顏六色、印有圖案的口罩，當中的殘留染劑等物質，有機會令鼻敏感問題惡化。

根據台灣媒體報道，該名27歲OL本身患有過敏性鼻炎，近來病情惡化，鼻炎發作時，一天可打上百個噴嚏，但她眼見疫情嚴重，不敢到醫院求診，故自行服用過敏藥及使用鼻噴劑，但情況未見好轉，甚至出現頭痛、失去嗅覺、流黃色鼻涕等症狀。

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事主其後到醫院求診，經鼻內視鏡檢查後發現，她的鼻黏膜腫脹，且有膿黃鼻涕殘留在鼻道。醫生判斷她的黏膜阻塞細菌感染，引起鼻竇炎。所幸經過局部治療及處方藥物，症狀得以改善。

事主表示，早前在網上購買一批有圖案的非醫用口罩，耳鼻喉科醫生陳榮峯推測，口罩上可能殘留染劑、揮發性甲醛或螢光劑，繼而加劇鼻敏感症狀，加上延誤就醫，鼻竇阻塞導致進一步感染。

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陳榮峯指，過敏性鼻炎的主要症狀為打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛痕癢等，若患者的症狀持續一星期未治療，鼻黏膜持續腫脹下，恐會併發細菌性鼻竇炎感染。他又提醒，不要購買來歷不明的口罩，口罩至少每天更換一次，若被弄髒或潮濕，就應立即更換。

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責任編輯：羅嘉欣