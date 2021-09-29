【為老不尊】變態老翁巴士上當眾非禮女童　乘客大聲喝止仍不停手狂摸下體

▲ 內地一名男子在巴士上當眾非禮女童。

內地山東近日出現一宗非禮案，網絡流傳一段影片顯示，一名老翁在巴士上當眾非禮女童。女童疑受驚不懂反應，車上乘客發現之後大聲喝止老翁，但他不理會，繼續伸手摸女童下體。乘客隨後帶女童離開座位，並通知巴士司機報警。現時老翁被警方拘留。

綜合內媒報導，事發於本月27日早上8時許，從網上流傳的影片可見，老翁在巴士上伸手撫摸鄰座女童下體，女童嚇得不敢反應。車上乘客看見後紛紛喝斥老翁，「快把你的手拿開！」，然而他沒有理會，繼續侵犯女童。

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乘客助解圍

乘客見狀又質問老翁，「你是他爺爺嗎？」、「就算是爺爺也不能這樣摸」，老翁全程微笑不語。乘客隨後將女孩帶離座位，巴士司機得悉非禮案後報警。警方到場將老翁拘捕，案件現時進入調查階段。

影片在內地社交媒體傳出之後，不少網民直斥男子行為「噁心」，「太不要臉了！」、「死變態！」、「讓他去監獄裏度過餘生」。有網民則批評女童父母沒有好好教育她，「兒童性教育還是普及不夠」、「可怕的是女童不懂得反抗，不知道這是侵犯」、「父母應要檢討怎樣教孩子」。

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責任編輯：王明芳