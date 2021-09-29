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【青年住屋】新世界成立非牟利房社企　盼讓年輕人更容易置業

社會 14:04 2021/09/29

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新世界集團成立全新非牟利房社企「新世界建好生活」。（資料圖片）

新世界發展（00017）今日（29日）宣布，成立全新非牟利房社企「新世界建好生活 (New World Build for Good)」，冀結合商界及民間力量，以創新思維解決困擾香港住屋問題。

新成立的「新世界建好生活」房社企，去年開始籌備，聯同多名來自土地規劃、房屋、經濟及民生領域的專家，共同探討可持續發展之房屋供應方式，尋找紓緩房屋供應短缺的短、中期措施及長遠新方向，並推展落實相關先導計劃，協助解決香港的住屋問題，令市民安居樂業。

「新世界建好生活」由新世界行政總裁鄭志剛擔任主席，並設立由各界專家組成的諮詢委員會，始創成員包括地政總署前署長劉勵超、中文大學經濟學系副教授莊太量、公屋聯會總幹事招國偉、測量師學會前會長何鉅業等。

諮詢委員會將探討社會各階層長期面對的住屋困境，不論是年輕家庭上車難、公屋輪候時間持續延長，抑或隨着人口老化卻缺乏「長者友善房屋」等，並進行深入研究，期望在現時公營、資助及私樓等房屋類型以外，提供更多元化選項，讓港人特別是年輕人更容易置業，完善房屋階梯，貫徹集團創造共享價值的理念，達致官、民、商三方共贏。「新世界建好生活」將盡快公布具體可行方案。

日前傳出中央向本港發展商「下令」，要運用資源和影響力，協助港府解決房屋短缺問題。

更多健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：吳卓峰

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