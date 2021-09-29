【隔夜菜】女子常吃隔夜菜暈倒嚴重貧血　醫生揭翻熱食物破壞2大營養素【附高鐵質食物】

▲ 一名女子長期吃隔夜菜，導致重度貧血，醫生指她缺乏2大營養素。

長期吃隔夜菜也可能會導致營養不良？武漢一名68歲女子為了省錢，經常吃隔夜菜，最近她突然在家暈倒被送院，證實重度貧血，揭發是隔夜菜所致。

據內媒報道，該名68歲胡姓女子獨居，生活節儉，經常一次過烹煮兩日的飯菜份量，每餐再拿出來加熱。近幾個月，她常常覺得全身乏力，走樓梯、散步也很易氣喘。有時見到葷菜，她會覺得噁心、想吐，沒有食慾。近日她突然在家暈倒，臉色蒼白，幸獲鄰居發現，立即送院求醫。

醫生發現，該女子全血細胞減少，血紅蛋白只有60g/L，屬於重度貧血。醫生詢問病史後後，得知她多年來也吃隔夜菜，平時很少吃肉類，疑似是巨幼細胞貧血。經詳細檢查後，醫生發現該女子的血液缺乏葉酸、維他命B12。

武漢市中心醫院血液內科主任王紅祥指，巨幼細胞貧血屬於一種常見的營養不良性貧血，主要因為體內缺乏兩種營養素：葉酸、維他命B12。他續指，長時間烹煮會破壞食物中的葉酸、維他命B12，這兩種營養素對紅血球很重要，為紅血球更新時必需的原料；一旦缺乏，則會導致DNA合成障礙，引致巨幼細胞貧血。

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隔夜菜可致癌

食物安全中心亦指出，進食隔夜蔬菜有機會危害健康。不同種類的蔬菜，它們的硝酸鹽含量也不同。硝酸鹽本身可說是沒有毒性的，但若處理或貯存不當，蔬菜中天然存在的硝酸鹽會被細菌轉化成亞硝酸鹽。大量的亞硝酸鹽可引致正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症），即是血紅蛋白未能把氧氣帶到各身體組織，令皮膚和嘴唇發紫，屬於一種罕見症狀。

食安中心表示，不要隔餐甚至隔夜進食，特別是夏季，因為煮熟的蔬菜容易被細菌污染，把蔬菜中的硝酸鹽分解而產生亞硝酸鹽，對人體產生影響。中心曾檢測73種新鮮蔬菜樣本的硝酸鹽含量，硝酸鹽含量最高為葉菜類蔬菜，其次是塊根和塊莖類蔬菜，最低是瓜菜或果菜類和豆類蔬菜。

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補鐵補血食物

據本港衞生署的資料，鐵質在人體內的主要功能是製造血紅素。血紅素是構成紅血球的重要物質，負責將氧氣輸送到身體各組織。若鐵質攝取量不足，身體無法製造足夠的紅血球，也會引致缺鐵性貧血。

註冊營養師謝詠瑩早前接受TOPick訪問時表示，飲食中的鐵質分為血基鐵質(heme iron) 及非血基鐵質(non-heme iron) 2種，血基鐵質來源主要來自動物，而非血基鐵質的來源主要來自植物。

她續指，血基鐵質比非血基鐵質的吸收率高。血基鐵質的吸收率高達15-35%，亦不容易受飲食中其它營養素影響。反之，非血基鐵質的鐵質吸收率只有2-20%，並且容易受飲食中其它營養素的攝取所影響，如：單寧酸、鈣質、多酚體等，但維他命C有助人體吸收植物類鐵質。

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責任編輯：羅嘉欣