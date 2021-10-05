【TOPick診症室】直腸癌常誤當痔瘡遲求醫　易忽視5大排便徵狀

痔瘡是不少人都有的問題，不過好多人都以為當大便帶血就肯定是痔瘡而致，忽略了可能是其他腸道癌症的徵狀。外科專科醫生李奉儀表示，有部分患者會因為忽略直腸癌的徵狀而錯失醫治的黃金期，建議患者當出現排便有血、排便習慣不一樣時，應盡快求醫，接受檢查。

李奉儀在接受TOPick訪問時指，大眾時常將直腸癌所帶出來的徵狀，包括排便有血、有東西「頂著」、經常排便排不清的感覺等，誤以為是生痔瘡，部分人更會因而錯失醫治的黃金期。

在治療方面，李指，病人確診直腸癌後，醫生會視乎其身體狀況、年齡、腫瘤情況而作出不同治療。她指出，若病人的直腸腫瘤體積不太大，而患者年紀較大，醫生或會為他們進行器官保留的手術，不過，她坦白不論是任何手術，都會影響排便功能。

她指出，部分病人需要進行全直腸繫膜切除術，即將整個直腸切除，並將結腸以及肛管頂作接駁；病人在手術之後的排便模式會有所改變，包括增加每日的排便次數、急便感覺來得更頻密。

她又說，直腸癌的病人的發病年齡為70多歲，惟近年有年輕化的趨勢，部分患者的年齡少於40至50歲，而她曾遇過最年輕的直腸癌患者是一名16歲的病人，提醒市民排便習慣如與平日不同，或出現排便時帶血，應該盡快求醫，接受腸道檢查。

李奉儀又提醒部分人患上直腸癌的風險較高，包括患有慢性腸炎疾病，如潰瘍性結腸炎、克隆氏慢性腸炎等；另消化道曾接受手術、有家族病史等人士，建議市民飲食方面要多菜少肉、飲足夠的水份及不要吸煙等。

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責任編輯：郭詩詩