【隱形殺手】6歲男童嬉水池遊玩後腦膜腦炎死亡　檢測證水質不合格「食腦變形蟲」呈陽性

▲ 6歲男童嬉水池遊玩後感染「食腦變形蟲」死亡。

美國一名6歲男童到遊樂場的嬉水池遊玩後，竟感染食腦變形蟲，引發原發性阿米巴腦膜腦炎，最終死亡。當地政府調查及檢測後發現，男童感染食腦變形蟲的源頭，竟來自嬉水池的水。

據《CNN》報道，一名6歲男童感染了食腦變形蟲（Naegleria fowleri）感，於9月5日因原發性阿米巴腦膜腦炎住院，並於9月11日死亡。醫院通報男童病情後，衛生部門開始調查，懷疑男童有機會從2個地方接觸到食腦變形蟲：住宅、Don Misenhimer Park遊樂場的嬉水池。

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▲ 男童感染食腦變形蟲死亡。

結果，24日美國疾控中心證實，Don Misenhimer Park遊樂場嬉水池的池水樣本，驗出含食腦變形蟲，相信男童從此感染。

▲ 涉事嬉水池。

據了解，有時職員在開放嬉水池前，沒有進行規定的水質測試，沒檢查用作消毒劑的氯氣或沒有紀錄，結果導致嬉水池其實不符合維護標準。另外發現，男童於8月底及9月初到訪公園的3日中，有2日都沒有紀錄水的氯氣含量。文件顯示，男童到訪前2日，氯氣含量仍在可接受的範圍內。但男童到訪的翌日，氯氣含量跌至最低要求以下，職員需要添加氯氣。

據美國疾控中心，食腦變形蟲常見於土壤和新鮮的溫水，如湖泊、河流和溫泉，但亦可在維護不當或未氯化池水中找到。食腦變形蟲可經鼻子吸入，進入人體，然後上移到大腦，破壞腦組織。

至於原發性阿米巴腦膜腦炎，一般在感染後5日就會出現症狀，包括頭痛、發燒、噁心和嘔吐。病情進展迅速，通常在出現症狀後1至18天內死亡。

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問時表示，食腦蟲屬阿米巴，暖淡水才有，如湖水、溪水、河水，香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦蟲是無法生存。而食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。

吳醫生直言，感染食腦蟲會致死，感染後病徵出現至死亡通常會兩、三個星期，建議別去不清潔水中游水，游泳時避免嗆水。

責任編輯：羅嘉欣