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【消費券優惠】 屈臣氏推消費5重賞　 AlipayHK及八達通付款獨家獎賞高達$565

休閒消費 12:30 2021/09/29

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大家記得憑 AlipayHK 及八達通卡於屈臣氏消費，賺盡獎賞！(圖片由屈臣氏提供)

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責任編緝：張懿慧

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