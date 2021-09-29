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【港區國安法】涉拒向警方國安處交資料　支聯會兩常委高院申保釋下午判決

社會 12:28 2021/09/29

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兩名被告今（29日）向高等法院申請保釋。（資料圖片）

支聯會早前涉沒有按警方國安處要求提交資料，支聯會副主席鄒幸彤及4名常委早前否認沒有遵從通知規定提供資料罪，5名被告還押候審。其中兩名被告今（29日）向高等法院申請保釋，國安法指定法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，押後至下午3時半判決。

申請人為葵青區議員梁錦威（36歲）及貨車司機陳多偉（57歲），由大律師石書銘代表，律政司由署理助理刑事檢控專員張卓勤代表。國安法指定法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，押後至下午3時半作出判決。

案件共有5名被告，包括律師鄒幸彤（36歲）、報稱無業的鄧岳君（53歲）、葵青區議員梁錦威（36歲）、貨車司機陳多偉（57歲）和退休人士徐漢光（72歲），5人同被控違反國安法第43條實施細則（文件A406A）附表5第3（3）（b）條，即1項沒有遵從通知規定提供資料罪。

5人早前於西九龍裁判法院否認控罪，案件押後至10月21日進行審前覆核。

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記者：林育慧

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