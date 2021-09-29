【公主病】老公為愛妻煮蝦兼剝殼　女兒諷阿媽公主病卻遭反擊：你恨唔嚟

▲ 阿女見爸爸煮蝦兼剝殼，諷刺老媽子有公主病。

現已離婚的台灣藝人大S曾有一番「剝蝦論」，如果老公不幫她剝蝦，她就不吃，此言論曾引起一時熱話。近日，一名港女見爸爸為老婆煮蝦剝蝦，不禁諷刺「老媽子有公主病」，網民卻一面倒表示沒問題，勸女兒不要妒忌。

該名女網民於上周五（24日）在「香港討論區」分享家事，以「老媽子有公主病」為帖文標題，她有感媽媽嬌生慣養有公主病是爸爸一手造成。

尋日老豆煮咗白焯蝦，老媽子話佢啱啱整咗指甲，唔想剝，結果就老豆幫佢剝。

女兒諷刺阿媽有公主病

女兒看在眼內，見媽媽不是第一次如此，或許有感媽媽經常「欺負」爸爸，代為發聲，叫媽媽要食就自己出手，直接表示「成日都叫老豆幫你剝好咩，你又唔係唔識剝」，怎料媽媽不以為然，出言反擊令女兒即時收聲。

點知佢串返我轉頭：「冇人幫你剝咋嘛？呢啲嘢你恨唔嚟。」

的確女兒即時沒有反駁之力，再次令她深信「老媽子個公主病十成十係老豆寵出嚟」，她已經常跟爸爸說他「太識做」，令老媽子在晒命，沾沾自喜。

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網民︰父母恩愛是幸福事

網民發表不同的意見，大部分指出樓主的父母如此恩愛是好事，很幸福，「一個願打, 一個願捱」。另有網民笑說媽媽的級數已有公主病升級別為太后病，「太后病啦，仲公主」，樓主都認同「你又啱」。網民們勸她不要妒忌，更多留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳