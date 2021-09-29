【月子餐】不滿妻訂$5000坐月餐太貴　人夫私自退訂︰以為自己係大小姐？

▲ 一名人夫因不滿妻子訂購約$5,000坐月餐太貴，於是私自退訂金。

產婦要好好坐月調理身體，才能恢復力氣照顧孩子。有媽媽選擇訂購坐月餐，日前台灣一名人夫分享，因不滿妻子訂購約$5,000坐月餐太貴，於是私自退訂金，更不忿指責妻子以為自己是大小姐，

日前facebook專頁「靠北老公2.0」發帖引述，該名人夫表示妻子在坐月期間，瞞著他訂了2萬台幣（約$5,600港元）的月子餐，他嫌貴而做了一個舉動︰

我偷偷退掉後她亂發脾氣，說我做飯讓她想吐，她難道真的把自己當做要人伺候的大小姐嗎？

月子餐退訂寧自己煮

據知其妻生下孩子後回家坐月，但因四大長老都未能前來照顧，她生產時的傷口也未完全恢復，根本無法落床做飯，因而決定訂月子餐，每天有專人把月子餐送到她家門口。人夫指他不知道妻子訂了月子餐，他明白生孩子後身體會較虛弱，但批評妻子「怎麼能一天吃4頓飯？」，更指︰

我認識的生了孩子的朋友中，沒有人像她這樣嬌貴，吃飯還要人送上門。

妻子不願透露月子餐的費用，他因而向送月子餐的人了解，才知道一個月需2萬台幣（約$5,600港元），於是偷偷將月子餐退訂金，拿回1萬元台幣（約$2,800港元），認為自己煮飯給妻子更划算。妻子得悉後大怒，丈夫反指她結婚前很體貼，沒想到生完孩子就這麼奢侈，有感妻子把自己當大小姐，吃飯還要人服侍。

最新影片︰3大高危因素可致角膜穿孔 嚴重個案須角膜移植

網民︰跟你結婚是人生最大不幸

網民一面倒狠批人夫過份，認為妻子忍受十月懷胎之苦，辛苦為他生孩子，他卻連月子餐的一點錢也不捨得花在妻子身上，為他的妻子感到不值。有網民留言，「她跟你結婚，真是人生最大的不幸」、「她永遠會記住了你的苛薄」。點撃睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最新影片：遺體防腐師棄中大高薪厚職 伍桂麟創殯儀社企助基層善終

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳