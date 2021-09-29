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【消費券】OK便利店八達通領第二期消費券　送$20現金券【附優惠詳情】

社會 12:43 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

OK便利店推出新一輪推廣活動。（資料圖片）

5,000元消費券第二期於10月1日起派發，OK便利店今（29日）宣布新推廣活動，由10月1日至10月7日期間，凡首次於OK便利店以八達通領取第二期消費券，將額外獲贈總值20元OK現金券。

整個推廣期內，OK便利店將預留總值逾2,000萬元現金券，形容金額之巨是史無前例，感謝市民對OK便利店的支持。

「OK齊齊印」會員於推廣期內，首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會於數分鐘內將4張$5電子現金券自動存入會員的戶口內。

非會員於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會自動列印4張$5現金券於收據上。

每張八達通只限換取一次，現金券必須於10月31日前，淨消費滿$20時使用。

更多健康台影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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