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【把關者們】袁偉豪晒泳褲照騷肌派福利　4年前曾出寫真証身型未變

娛樂 13:13 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

袁偉豪晒騷肌照。

近日有新劇《把關者們》播出的袁偉豪，日前在社交平台晒出Staycation打卡照，袁偉豪在相中穿上黑色泳褲，分別展示胸肌和背肌，大晒fit爆身型。

袁偉豪日前在IG發布多張早前在中秋假於酒店的打卡圖，相中他在擁無敵景的浴室內浸花瓣浴，並穿上貼身黑色泳褲，晒前晒後展現身材。

    點擊圖片放大
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袁偉豪又有感發而留言：「只要去探索一下。其實周邊有很多好舒適的環境。」在騷背肌照則留言：「點解等極個月亮都未出來既？睇住自己嗰先」十分有自信！

【人生勝利組】40歲生日感性自白　袁偉豪未為成就自滿：要繼續努力

有網民讚阿Ben身型甚fit，又指他身材冇走樣，可以再推寫真集。

同場加映：Lokman+AK訪問

事實選《香港先生》出身的袁偉豪，一向對身型甚有信心，在2018年書展期間，阿Ben曾自資6位數推出純影集，與團隊到印尼峇里拍攝，當中不乏性感泳褲照、生活及工作寫真，更有全裸照，當時也成為熱話，而寫真收益則撥捐行善。

曾自資出寫真集

2020年袁偉豪跟女友張寶兒結婚，今年初二人在出席台慶時，因一張照片被網民指走樣，跟演《城寨英雄》時的顏值相差甚遠，一度令阿Ben感介懷，並發文作反擊。

今次袁偉華再晒性感泳照，相信是為自己平反，力證外表至身型都沒有走樣。

最新影片推介：史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全

撰文 : TOPick柴犬出動

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