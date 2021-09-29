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馮允謙為ANSONBEAN度身訂造情歌　《you made my day》MV走勻情侶必到景點

娛樂 12:46 2021/09/29

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ANSONBEAN推出新歌《you made my day》。

近期影視兩忙的ANSONBEAN，音樂步伐亦未有停下，繼跳舞快歌《CRUSH（oh no!）》後，推出第二首主打歌《you made my day》。而且一直「掛喺口唇邊」希望跟同門師兄馮允謙（Jay ）合作的ANSONBEAN，終於如願以償，獲對方度身訂造冧女情歌。

ANSONBEAN說：「首歌係Jay Fung寫俾我，好多謝佢寫咗首咁好聽嘅歌，聽demo嘅時候已經覺得好舒服、好chill、令人好享受，但我曾經擔心會唔會好難唱呢？怕掌握唔到，但經過一段時間嘅練習，加上監製慢慢訓練我嘅技巧，終於錄製完成呢首歌。」

屋企後樓梯開Live

加入樂壇首支冧女情歌，ANSONBEAN除落足心機獻唱，更希望將這首新歌送給「豆粉」（fans），他說：「我嘅歌迷會剛好成立一周年，我希望用《you made my day》呢首歌，送俾過去一年一直支持我嘅『豆粉』。」

《you made my day》MV昨晚10時在YouTube首播，為感謝fans支持，ANSONBEAN在MV首播前，於社交網站跟「豆粉」打招呼，但因為家中用來開Live照明的燈壞了，屋企其他位置光線亦不足，ANSONBEAN只好走到屋企後樓梯位置開Live，還搞笑地坐在一個盛放著大堆廁紙的紙箱上。

之後大家睇完MV，ANSONBEAN回到家中繼續開Live，今次他利用一個已壞掉的雪櫃，利用櫃內的燈作照明，相當搞笑。

情歌MV沒女主角

至於今次《you made my day》MV一改傳統情歌拍攝手法，MV裡並沒女主角。

雖然這可以令怕醜仔鬆一口氣，但卻要面對另一個難題：「個MV拍咗兩日，係講我帶住女朋友去勻好多唔同嘅拍拖勝地，但個MV冇女主角，係用女友視覺去拍攝，我要幻想身邊有一個人，再應導演要求做一啲好sweet好開心嘅表情，拖手嘅鏡頭都要借女工作人員隻手去拍攝，係有啲難度。」

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集合情侶必到景點

《you made my day》先後去了中環摩天輪、旋轉木馬、大坑、觀塘海濱以及赤柱聖士提反灣拍攝，全部都是情侶必到景點，當ANSONBEAN去到嘉年華，童心未泯的他，除玩了多個攤位遊戲，更挑戰可以讓天下男友大顯身手的夾公仔機，可惜ANSONBEAN卻無功而回。

尾站去到聖士提反灣睇日落，導演更心思地在沙灘搭建小帳篷，營造浪漫氣氛。

而部分場景則改到屋內拍攝，扮作是ANSONBEAN與「女友」的小天地，在家中穿上緊身背心的他，大show健碩身型，還有一連串「女友視覺」的冧女動作，令每個畫面充斥著無限幻想空間。

「個MV俾機會我試咗好多唔同嘅嘢，同埋導演好細心，開拍前問定我鍾意食乜飲乜鍾意咩佈置，例如屋企嗰幕，準備咗整藍莓芝士蛋糕嘅材料俾我，因為我鍾意食，又準備咗我最愛嘅凍檸茶，令MV嘅內容可以貼近我嘅喜好。」ANSONBEAN說。

撰文 : TOPick柴犬出動

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