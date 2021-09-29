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【MIRROR成員】陳卓賢心痛粉絲難購音樂會門票　疑被港台忽略Ian大方回應：成績非首要

娛樂 13:27 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

MIRROR成員陳卓賢（Ian）現身回應。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）在今日（9月29日）現身中環出席汽車活動，吸引大批Hellosss到場支持。Ian表示從小就是車迷，現時空餘時間也喜歡揸車遊車河，以此作為減壓的方式，所以表示很開心在工作上也能接觸汽車。

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【MIRROR成員】過半鏡仔落實開騷　MOOV Live宣布加開一場

儲錢買新車

Ian解釋喜歡駕車的原因稱：「揸車是Me time，放鬆一下。車，象徵一個自由的私人空間，我自小跟兩個哥哥同房，所以由小到大都希望有一架屬於自己的車，有自己的空間。」

當問到會否想買新車？他即笑說：「任何時候都想買新車，但現實與理想，要更加努力工作，儲更多錢才去考慮。」

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為粉絲心痛

昨日（9月28日），MIRROR 6子合作演出的《網上行夢想系MOOV LIVE Music On The Road》宣布加開一場，即惹來炒黃牛飛。

Ian對此為粉絲感到心痛：「每次開concert都希望更多觀眾能進場，亦希望大家可以容易點取得門票。如果我作為一位觀眾，也希望入場支持，但因為黃牛的情況，很困難才能看到Live show。」

「半塊鏡音樂會」宣布加場。

回應港台事件

另外，對於MIRROR成員新期的歌曲，在香港電台都未能上榜，疑似被港台抵制。

對此事，Ian大方回應稱：「不會刻意留意電台會否播自己的歌，做音樂只想大家有共嗚、有感受已十分滿足。可能大家關注因為會影響成績，但成績對我來說，並不是首要。」

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