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【億元毒品】海關破獲近20年最大宗空運貨物販運液態冰毒案達1.5億元

社會 12:51 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

海關破獲近20年最大宗空運貨物販運液態冰毒案。（黃傑偉攝）

香港海關9月14日在香港國際機場檢獲約230公斤懷疑液態冰毒，估計市值約1.5億元，為海關近20年破獲的最大宗空運貨物販運液態冰毒案件。

局方指，海關人員當日透過風險評估，檢查一批從墨西哥到港並報稱載有7680瓶椰子油的空運貨物，發現其中1920瓶藏有該批懷疑液態冰毒。跟進調查後，海關人員同日在香港國際機場拘捕一名45歲懷疑涉案男子。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

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海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉、李榮忠

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