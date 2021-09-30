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【超市大搜查】進食過量麵包增壞膽固醇損心血管　營養師分享15款港式麵包卡路里

兒童健康 10:59 2021/09/30

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

不少家長會為子女準備麵包做為早餐，但進食過量港式麵包，會增加膽固醇同有損心血管健康。本港有註冊營養師分享15款常吃的港式麵包卡路里，當中1條丹麥條已有426卡路里。

註冊營養師何梓姍（Rosanna）近日在其facebook專頁發帖，分享15款港式麵包卡路里，包括大家常吃的菠蘿包、腸仔包、雞尾包及吞拿魚包等。

她在帖文中稱，1個普通菠蘿包（沒餡）有287卡路里，相等如1.3碗飯嘅卡路里，直言一日食一個想不肥胖都難。並稱這些港式麵包，因用上大量不健康的高飽和脂肪牛油整成，進食過量會增加壞膽固醇同有損心血管健康。

營養師分享15款常見港式麵包卡路里：

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據世界衛生組織建議，一般成年人每日總熱量攝取約1,500-2,000卡路里；另據食物安全中心及Health.gov的資料顯示，建議4-6歲兒童，男童每天攝取1300-1600卡路里、女童為1250-1450卡路里；建議7-10歲兒童，男童每天攝取1700-2050卡路里、女童則為1550-1900卡路里。

最新影片推介：【活得健康啲】遺體防腐師棄中大高薪厚職　伍桂麟創殯儀社企助基層善終

文章內容獲何梓姍（Rosanna），澳洲註冊營養師，Facebook專頁「註冊營養師Registered Dietitian Rosanna - 營養小百科Nutrition Micropedia」授權轉載。

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責任編輯：黃存新

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