【5000元消費券】餐飲業界料計劃下受惠200億元生意額　佔整體逾5成

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和料計劃下受惠200億元生意額，佔整體逾5成。（資料圖片）

當局周五（10月1日）發放 第二期 消費券予首批申請的市民，有餐飲業界代表 指，自8月1日推出首期消費券以來，餐飲業的營業額上升15%，料業界可受惠全期消費券中200億元收益，惟餐飲業的營業額中有約8%來自內地及海外旅客，金額達90億元至100億元，強調能通關十分重要。

香港餐飲聯業協會會長黃家和今（29日）在電台節目中表示，雖然近期消費券效應下降，市面轉靜，但預料推出第二期消費券後會再帶來刺激，並指自8月1日推出首期消費券以來，餐飲業的營業額上升15%。按政府全期推出的消費券360億元計算，市民用在餐飲的比率超過5成，預計全期消費券當中，飲食業界會有200億元收益。



他補充，過去一年有許多食肆結業，形容消費券為「救命符」，但強調最重要是內地與香港能通關，因為餐飲業的營業額中有約8%來自內地及海外旅客，金額達90億元至100億元，因此能通關是很重要。

另外，政府昨日宣布以D類運作模式的餐飲業務處所，宴會人數上限由180人放寬至240人，本周四起生效至下月13日為止，黃家和相信，有助做開小型宴會的食肆生意，估計營業額約可增加3成。他續指，3個月後就到聖誕節，希望在疫情受控下，政府未來可再放寬其他限制。

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記者：陳麗娜