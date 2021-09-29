【新手爸媽】湯怡愛女「麥QQ」改名麥紫喬　百日宴首次公開樣貌似足麥秋成

▲ 湯怡與麥秋成為愛女「麥QQ」舉行百日宴，首次公開女兒的正面樣貌。

33歲湯怡與41歲跳舞老師麥秋成今年2月奉子成婚，女兒「麥QQ」於6月早產約1個月出世，幸健康成長。轉眼間「麥QQ」已出生100天，湯怡與麥秋成昨（28日）為愛女舉行百日宴，首次公開女兒的正面樣貌及中文名字麥紫喬，湯怡在IG祝願愛女茁壯成長。

湯怡與麥秋成昨齊齊分享一家三口在百日宴的照片，可見女兒面頰肥嘟嘟，手腳有肉地非常可愛，而神情似足爸爸麥秋成。

▲ BB拍攝獨照的背後，全靠神隊友！（IG圖片）

爸爸留言稱女兒「這幾天很特別，好多嘢講。」他十分期待女兒會說的第一個單字，相信他希望女兒最快學識叫「爸爸」。湯怡則留言祝福愛女：

一百呢個數字代表圓滿嘅意思，不經不覺，呢個小朋友已經一百日有多了。親愛嘅麥紫喬，祝願你茁壯成長，我們愛你。

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發布初生裸照

麥秋成指在疫情期間與親友的見面日子減少，全靠女兒讓他與親友再相聚一起，「我們祝願妳茁壯成長、福壽年年。」一班好友王君馨、余香凝、賴慰玲、李璨琛等也留言大讚BB靚女好可愛。

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兩夫妻同時又為愛女開設IG，並發布第一張相片，是BB初生時的裸照，兩人輕撫她的身體。帖文留言稱︰「咁快就一百日喇，妳啱啱出世果（嗰）時，只係我哋手掌咁大。」女兒伸手摸摸自己嘴仔，真是很QQ，不少網民也留言祝福，大讚BB好可愛。

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責任編輯︰王明芳