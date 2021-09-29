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【呈請清盤】遭債權人呈請清盤亞洲電視數碼媒體擬不反對　押後4周再訊

社會 13:18 2021/09/29

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遭債權人呈請清盤亞洲電視數碼媒體擬不反對，押後4周再訊。（資料圖片）

亞洲電視控股（00707）子公司亞洲電視數碼媒體有限公司（下稱亞視），早前分別遭兩名債權人入稟高等法院呈請清盤，高等法院今（29日）進行清盤聆訊。庭上披露亞視表明不反對被呈請清盤，因債權人尚未預備刊憲及於報章刊登清盤呈請書之公告，聆案官遂押後至10月27日再訊。

被呈請清盤為亞洲電視數碼媒體有限公司，兩名債權人分別為香港音像版權有限公司及富士膠片商業創新香港有限公司 （前稱富士施樂(香港)有限公司)。

香港音像版權一方表示，亞視一方不反對被呈請清盤申請，惟因香港音像版權尚未準備刊憲文件及於報章刊登清盤呈請書之公告，故要求押後案件。另一債權人則表示，若亞視被頒令清盤，便不再繼續是次呈請。聆案官批准申請，押後案件至10月27日再訊。

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記者：林育慧

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