【著數優惠】鴻福堂 HFT Life X 鮮茶道推出期間限定3款特飲　鮮茶道買第二杯可享半價

▲ 鴻福堂HFT Life x 鮮茶道，推出期間限定特飲。（鴻福堂提供）

鴻福堂首次與台灣人氣茶飲品牌鮮茶道crossover，於指定

分店推出3款新鮮即調的期間限定特飲，口感豐富有層次，生津解渴，由10月1日起至10月31日於指定HFT Life及鮮茶道分店推出，好茶之人必定要嘗嘗。

3款期間限定創意特飲包括有奶茶迷必試的港式奶茶沙冰配夏枯草仙草凍、夏枯草仙草凍凍奶茶，以及清新之選的竹蔗茅根茉莉綠茶配蘆薈。凡於推廣期內於鮮茶道購買以上期間限定特飲，即享第二杯半價。

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鴻福堂HFT Life限定口味有港式奶茶沙冰配夏枯草仙草凍特飲（$35），是採用鴻福堂港式奶茶製作奶茶沙冰，再加入鴻福堂 x 鮮茶道夏枯草仙草凍。夏枯草仙草凍凍奶茶特飲（$35）則採用太妃糖紅茶茶底製作, 以高壓淬取茶葉的精華，再加入鴻福堂夏枯草飲品製作夏枯草仙草凍，茶味濃郁。

而鮮茶道限定口味則有竹蔗茅根茉莉綠茶配蘆薈特飲（$35），嚴選茉莉花搭配精選綠茶，加入鴻福堂竹蔗茅根飲品，香醇不苦澀、餘韻清爽回甘。加入啖啖蘆薈，更清新爽口。

指定HFT Life分店

數碼港 - 數碼港3座A區4樓401A 室

跑馬地 - 香港跑馬地成和道8號地舖

理工大學 - 香港理工大學賽馬會創新樓V220室

九龍城 - 九龍城衙前圍道45B號興發樓地下

指定鮮茶道分店

九龍塘 - 九龍塘達之路80號又一城MTR層Taste MTR05號舖Taste內

記者︰黃依情