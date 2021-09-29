【移民潮】帶子女移民前別只著眼揀好學校　專家6大忠告籲留意孩子心理狀況

▲ 心理學家提醒，家長移民前要留意子女的心理狀況。

今年開學跟以往很不同，除了更多防疫措施外，移民潮出現，亦令不少孩童離港升學。心理學家提醒，家長若只著眼揀選好學校，忽視了子女的心理狀況，可導致深遠影響和難以彌補的心理傷痛。

Tony（化名）是一個中年單身人士，於小二前一直由保母照顧，由於父親非常嚴厲，母親又盲目順從，所以保母姨姨成了他的傾訴對象。雖然在港時就讀band 1中學，然而成續欠佳致留級，又被同學欺凌，故父親安排他獨個兒先到海外上學，一年後全家移民。

雖然只是短短一年，也令Tony感到難以適應，除了語言不通、文化差異，種族歧視更令他感到孤獨害怕，縱使一年後一家團聚，他的負面情緒並未因此而緩解，要求診精神科醫生，更獲建議停學休息！最後他只隨便完成大學，便自行回流香港，與家人分開生活。

很多家長決定移民後，只著眼報讀心儀學校，其實子女的心理狀況，同樣不容忽視。根據以上個案，以下提供一些貼士，希望移民後的子女，也能愉快生活。

1. 親子溝通

家長不宜專制嚴苛，令子女反感及自尊心受損。應共同探討及實施移民計劃。多尊重子女，多溝通，自然能減少互相之間的衝突，改善親子關係。子女自行定立人生目標，比起家長去鋪路，更能達致自我實現境界、滿足人生。

2. 以身作則

夫婦不要盲目順從專制一方，讓子女在委屈中成長，形成軟弱特性。面對損害子女的管教問題，另一方應有責任挺身而出，勇敢維護，這不但令他們產生信任，成為傾訴對象，紓緩憤怒情緒，而且成為他們學習對象，移民後遇上困境或不公平對待，都能勇敢表達。

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3. 人際關係

對於從小由保母/祖父母照顧的子女，就算移居海外，讓子女繼續與他們保持連繫，可維持安全感去結交新朋友及異性，擴展社交生活。因為子女與早期照顧者已建立了依附關係，而這種關係為幫助孩子了解人與人之間的情感連結，發展社交功能。

4. 環境適應

家長應預先提供移民當地的相關資料，例如習俗、飲食、天氣、語言等，讓子女對新環境文化有初步認識。如家長曾於當地讀書或工作，可與子女分享照片經歷。更理想的是，可以一家人以旅遊、探親或遊學形式先到當地體驗一番，令子女到步後，較易接受新環境，展開新生活，避免他們移民後難於適應，感到焦慮。

5. 母語溝通

如移民的當地是用非華語溝通，子女可能因兩文三語競爭力不足，回港後導致工作遇上困難。所以移民後，家庭能保持母語溝通，讓子女多參加華人活動，繼續學習中文，能有效加強語文能力，一旦回港發展，有助提升競爭力。

6. 心理轉變

移民前，家長要檢視自己及子女有否困擾，例如辦理相關事感到煩燥、離別家人戀人感到內疚、擔心適應新工作/學校，一旦發現心情欠佳、負面情緒持續，須及早處理，以免拖延造成日後心理及精神創傷。

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