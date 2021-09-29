【我家無難事】楊明跟關禮傑原來是父子？　黃嘉樂演出獲網民讚賞：有冇機會做男一

▲ 近日《我家無難事》劇情驚爆楊明跟關禮傑為父子關係。

由鮑起靜、馬德鐘及唐詩詠主演的TVB劇集《我家無難事》近日正在播映中，自劇情交代鮑姐演的媽子羅美蘭離世後，神秘人郭忠石（關禮傑飾）出現想爭家產，惟近日劇情有新進展，原來關禮傑跟楊明於劇裡為父子。

偵探上身的網民一直對忠石身份諸多揣測，上周末已有人開始懷疑得明（楊明飾）並非美蘭親生仔：「郭忠石同得寶、得明呢兩條線幾好睇，維基話套劇暗示咗兩次得明唔係美蘭個仔。」、「楊卓娜只有兩名子女，楊明應該唔係親生嘅。」

▲ 網民指二人很似樣。

將爆另一段驚人關係

及至昨晚（9月28日）播出的第12集，《我家》劇情講述得明遭衰上司崔姑娘（樊亦敏飾）出賣孭上巨債，忠石出頭為他討回公道，期間得明意外聽到忠石爆出一句：「佢係我個仔。」，驚爆原來二人為父子關係。

網民更留言指楊明與關禮傑似樣：「輪廓有啲似，都係面圓，嘴細，官仔骨骨。」據知下星期劇情會進入新一輪高潮，除楊明及關禮傑，將有另一段關係驚爆更出人意表。

▲ 黃嘉樂的演出獲網民讚賞。

黃嘉樂演出獲好評

此外，得明與耀山（黃嘉樂飾）的HeHe情亦甚為關注，網民紛紛留言：「四眼妹有少少美腿，嘉樂完全冇生理反應，睇嚟真係堅愛楊明。」、「佢話同前女友分手後覺得女人好麻煩，可能因此轉基，佢依家似鍾意楊明」、「祝有情人終成眷屬」、「楊明由始至終都係當嘉樂好兄弟」。

對於嘉樂是次演出，網民近乎一致好評，更大讚黃嘉樂有機會做男一，指其外型跟戲路似初出道時的黎諾懿。

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