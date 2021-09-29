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【廚房內幕】外國麥當勞員工公開整蠱惡客　甜酸醬代焦糖醬加料炮製飲品

食用安全 13:57 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

外國麥當勞一名員工在網上公開如何在食物中加料，以整蠱態度惡劣的客人。

食物加料相信對許多人來說是噩夢，外國麥當勞一名員工，日前就在網絡平台公開如何在食物中加料，以整蠱態度惡劣的客人。影片引來網民熱烈討論後，相關麥當勞分店高層亦留意到事件，並開除了涉事員工。

據英國《鏡報》報道，一名TikTok帳號「mcdanksbitch」的網民在8月上載了一段影片，公開整蠱惡客的過程，示範如何在飲品中「加料」：

    點擊圖片放大
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該名員工在影片中並未露面，但也吸引到逾6200萬人觀看。他更在影片中表示：

當顧客態度不好時，你要記得自己的時薪只有8.5美元（約港幣66元）。

影片引來網民議論紛紛，有人留言支持拍片者：「快餐店從業員也是人，也有感受」、「永遠不要招惹幫你處理食物的人」；但也有不少網民批評拍片者行為：「如果對方食物過敏，你可能要坐監」、「不是只有你過得很差」、「如果你無法面對惡客，就不要在服務業工作」。

相關影片爆紅後，也引起拍片員工任職的分店高層留意。而拍片員工其後又再上載一段影片，在麥當勞門前提到自己已被解僱：

女士、先生們，你們成功了，你們令我被麥當勞解僱了！

然後鏡頭一轉，他又拍著另一間甜甜圈食店，配上一個魔鬼表情符號，並意有所指稱：「所以下一個是....」似乎暗示接下來自己將要轉去冬甩店，繼續惡搞。

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責任編輯：羅嘉欣

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