【廚房內幕】外國麥當勞員工公開整蠱惡客　甜酸醬代焦糖醬加料炮製飲品

▲ 外國麥當勞一名員工在網上公開如何在食物中加料，以整蠱態度惡劣的客人。

食物加料相信對許多人來說是噩夢，外國麥當勞一名員工，日前就在網絡平台公開如何在食物中加料，以整蠱態度惡劣的客人。影片引來網民熱烈討論後，相關麥當勞分店高層亦留意到事件，並開除了涉事員工。

據英國《鏡報》報道，一名TikTok帳號「mcdanksbitch」的網民在8月上載了一段影片，公開整蠱惡客的過程，示範如何在飲品中「加料」：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最新影片推介：【活得健康啲】遺體防腐師棄中大高薪厚職 伍桂麟創殯儀社企助基層善終

該名員工在影片中並未露面，但也吸引到逾6200萬人觀看。他更在影片中表示：

當顧客態度不好時，你要記得自己的時薪只有8.5美元（約港幣66元）。

影片引來網民議論紛紛，有人留言支持拍片者：「快餐店從業員也是人，也有感受」、「永遠不要招惹幫你處理食物的人」；但也有不少網民批評拍片者行為：「如果對方食物過敏，你可能要坐監」、「不是只有你過得很差」、「如果你無法面對惡客，就不要在服務業工作」。

相關影片爆紅後，也引起拍片員工任職的分店高層留意。而拍片員工其後又再上載一段影片，在麥當勞門前提到自己已被解僱：

女士、先生們，你們成功了，你們令我被麥當勞解僱了！

然後鏡頭一轉，他又拍著另一間甜甜圈食店，配上一個魔鬼表情符號，並意有所指稱：「所以下一個是....」似乎暗示接下來自己將要轉去冬甩店，繼續惡搞。

最新影片推介：【靚太廚房】4孩媽媽蜘蛛女教整西芹炒蝦仁 鄭麗莎公開減肥修身秘訣

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣