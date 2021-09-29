【亞洲電影節】楊樂文陳瑞輝《IT狗》率先播放　Lokman新劇首任男主角

▲ Lokman和Frankie在《IT狗》合作。

由MIRROR成員楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、陳漢娜、岑珈其、余逸思、陳湛文、魏浚笙（Jeffrey） 等主演的ViuTV劇集《IT狗》，原定明年才播出，但將於10月底舉行的亞洲電影節率先登場。

第十八屆香港亞洲電影節將於今年10月27日至11月14日舉行，今年大會的主題是「解禁多元 破隔十八」，為緊貼主題，打破觀眾對電影和戲院的既定印象，首次在片單加入電視劇作跨界嘗試。

▲ 《IT狗》

2022年才正式於電視放映的ViuTV原創劇《IT狗》，是一班年青人於IT場上熱血奮鬥血淚史的爆笑喜劇，首兩集故事將率先於電影節中播放。

影片由羅耀輝監製，《當C遇上G7》簡君晉執導，由凌文龍、楊樂文、陳漢娜、岑珈其、余逸思、陳湛文及陳瑞輝主演，凝聚一班年輕電影班底，台前幕後，在電視發亮。

▲ 陳漢娜有份演出。

Lokman（楊樂文）首任男主角，劇中飾演曾名噪IT界的星之子Tony，Frankie（陳瑞輝）則飾演他的下屬，是個性格悲觀卻任勞任怨的好員工。

同場加映：Lokman+AK訪問