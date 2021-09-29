  • 31°C
香港時間 : 2021929日 (週三) 15:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞洲電影節】楊樂文陳瑞輝《IT狗》率先播放　Lokman新劇首任男主角

娛樂 13:59 2021/09/29

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Lokman和Frankie在《IT狗》合作。

由MIRROR成員楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、陳漢娜、岑珈其、余逸思、陳湛文、魏浚笙（Jeffrey） 等主演的ViuTV劇集《IT狗》，原定明年才播出，但將於10月底舉行的亞洲電影節率先登場。

第十八屆香港亞洲電影節將於今年10月27日至11月14日舉行，今年大會的主題是「解禁多元 破隔十八」，為緊貼主題，打破觀眾對電影和戲院的既定印象，首次在片單加入電視劇作跨界嘗試。

《IT狗》

2022年才正式於電視放映的ViuTV原創劇《IT狗》，是一班年青人於IT場上熱血奮鬥血淚史的爆笑喜劇，首兩集故事將率先於電影節中播放。

影片由羅耀輝監製，《當C遇上G7》簡君晉執導，由凌文龍、楊樂文、陳漢娜、岑珈其、余逸思、陳湛文及陳瑞輝主演，凝聚一班年輕電影班底，台前幕後，在電視發亮。

陳漢娜有份演出。

Lokman（楊樂文）首任男主角，劇中飾演曾名噪IT界的星之子Tony，Frankie（陳瑞輝）則飾演他的下屬，是個性格悲觀卻任勞任怨的好員工。

同場加映：Lokman+AK訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】陳卓賢心痛粉絲難購音樂會門票　疑被港台忽略Ian大方回應：成績非首要
今日 13:27
【MIRROR成員】陳卓賢心痛粉絲難購音樂會門票　疑被港台忽略Ian大方回應：成績非首要
【MIRROR成員】Anson Lo任內褲男模粉絲瘋狂　神徒一眼認出教主爆肌身型【多圖】
今日 11:22
【MIRROR成員】Anson Lo任內褲男模粉絲瘋狂　神徒一眼認出教主爆肌身型【多圖】
【MIRROR X ERROR星蹤】應援賀Lokman+Alton生日　跟193+肥仔濕身打卡
12:56 2021/09/21
【MIRROR X ERROR星蹤】應援賀Lokman+Alton生日　跟193+肥仔濕身打卡

你可能感興趣

【MIRROR成員】陳卓賢心痛粉絲難購音樂會門票　疑被港台忽略Ian大方回應：成績非首要
今日 13:27
【MIRROR成員】陳卓賢心痛粉絲難購音樂會門票　疑被港台忽略Ian大方回應：成績非首要
【MIRROR成員】Anson Lo任內褲男模粉絲瘋狂　神徒一眼認出教主爆肌身型【多圖】
今日 11:22
【MIRROR成員】Anson Lo任內褲男模粉絲瘋狂　神徒一眼認出教主爆肌身型【多圖】
【MIRROR X ERROR星蹤】應援賀Lokman+Alton生日　跟193+肥仔濕身打卡
12:56 2021/09/21
【MIRROR X ERROR星蹤】應援賀Lokman+Alton生日　跟193+肥仔濕身打卡
Mirror 楊樂文 陳瑞輝 陳漢娜 岑珈其 電影 電視劇 ViuTV

最高瀏覽

【豪宅曝光】羅嘉良一家住北京5千呎別墅　蘇岩背景顯赫擁私人飛機【多圖】
10:49 2021/09/28
【豪宅曝光】羅嘉良一家住北京5千呎別墅　蘇岩背景顯赫擁私人飛機【多圖】
【狠兒縱火】不滿父母管教嚴屢勸多讀書少打機　16歲兒放火燒全家4人困火海
17:55 2021/09/28
【狠兒縱火】不滿父母管教嚴屢勸多讀書少打機　16歲兒放火燒全家4人困火海
【供書教學】父母拒代繳大學學費　19歲女怒轟自私寧退學
12:14 2021/09/28
【供書教學】父母拒代繳大學學費　19歲女怒轟自私寧退學