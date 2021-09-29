【令人心痛】3歲男童慘遭媽媽男友虐待　強迫淋熱水10分鐘活活燙死

▲ 日本一名3歲男童慘遭媽媽男友虐待致死。

日本近日發生一宗虐兒命案，大阪攝津市一名23歲無業男子松原拓海，涉嫌用熱水燙死同居女友的3歲兒子。警方依殺人罪將男子拘捕，惟他否認指控，稱自己當時「只是在玩」。

綜合外媒報導，事發於8月31日，當日男童母親因事外出，只剩疑兇及男童在家中。松原疑用高達75度的熱水淋向男童，過程長達10分鐘，男童最終不支倒地。隨後松原致電報警，稱發現男童在浴室昏迷不醒。救護員趕至現場發現男童全身被熱水燙傷，頭部及上半身尤其嚴重。當時男童已處於心肺停止的狀態，送院後證實死亡。

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疑兇拒認犯案

松原被捕後辯稱，自己當時和男童用花灑玩耍，其後他離開浴室，熱水溫度才慢慢上升，又指當時聽不到男童呼叫，回來察看時才驚覺男童倒地。當地媒體訪問居住在松原隔壁的住戶，他表示當日聽到男童呼叫；警方調查後亦鎖定松原為疑兇，惟松原拒認犯案。

當地警方及後透露，疑犯與男童母親自去年10月起交往，今年5月起同居。男童母親的朋友曾發現小朋友身上有家暴痕跡，面和手經常有傷痕，母親亦曾表示兒子被男友打傷。朋友曾向市政府求助，事件卻不了了之，最終釀成慘劇。

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責任編輯：王明芳