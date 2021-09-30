豉油真係每款都差唔多?　 一文分辨各種常見豉油及用途

調味、醃肉、炒菜、蘸點……通通都需要豉油，相信不少人都曾經鮑受困擾，明明已經按照食譜指示去烹調菜式，但總未能煮出在餐廳嚐到的味道，即使使用了優質的食材亦於事無補。事實上，想靠一枝豉油走天下自然是不足夠的，要完美喚發食材鮮香味，就須要針對不同的食材配搭與烹調方法，而且要配合合適的豉油，才能製作出鮮味倍增的菜式。更重要的是，選擇豉油時亦應須留意產品標籤，了解豉油的成份，才能食得更健康！

豉油品牌和種類繁多 教你分辨好方法

豉油產品多如繁星，有時站在超市貨架前都不免會感到疑惑，難以分辨不同的品牌產品之間有何分別，首先應先細閱產品標籤，了解豉油成份！坊間很多豉油都會加入了防腐劑，以延長豉油的保鮮期，選用這類豉油自然較不健康。要食得天然健康又安心，便要選用不加防腐劑的豉油。

學懂閱讀產品標籤後，就要根據菜式和食品種類，選擇適合自己的豉油。李錦記全線豉油系列產品都不加防腐劑，可以帶來真正安心滋味，更連續3年榮獲全港銷量第一*！

「零添加」至高美食原則 全新推出「頭道原釀生抽」

相信經常出入廚房的「廚神」們都知道，頭抽普遍被視為豉油領域中的極品，上乘之處在於其濃郁豉味，加上每缸發酵的豉油只有一次提煉頭抽的機會，所以頭抽份外矜貴。

原來李錦記最近全新推出了一款品質最高最醇的頭抽 — 「頭道原釀生抽」，其主要成份純粹不帶雜質，只有優質的水、大豆、鹽、糖、小麥，結合多重發酵工藝，百分百天然釀造，只萃取鮮中之鮮的頭道精華。除了回歸豉油本味，而且是零添加^，品嚐起來醬香醇厚，豉香更濃，鮮中回甜，與和牛、黑毛豬、日本蛋等矜貴食材至為匹配，深層煥出食材本味，貴為極上豉油名作。

▲ 李錦記最近全新推出了一款「頭道原釀生抽」，醬香醇厚，豉香更濃，鮮中回甜，深層煥出食材本味，貴為極上豉油名作。



高CP值豉油 全方位滿足消費者的不同飲食需求

李錦記旗下豉油產品多達十多款，「CP值」極高，適用於煎、炒、煮、蒸等不同的烹調方式，全面照顧你所需。

香港寸金尺土，不少家庭都想為廚房增添一枝全能豉油，滿足基本生活所需，特鮮生抽就最適合，它以傳統古法天然釀造，是廚房必備的全能頭抽，無論是醃肉，還是炒菜，通通都可以大派用場。

如果想瞬間成為蒸魚專家，就要選擇採用了大廚秘方的李錦記蒸魚豉油，它除了豉香濃郁，其中一特色為味道鮮甜，無論直接調拌蒸魚或各類海鮮，都可帶出海鮮百分百真正鮮甜味，輕輕鬆鬆煮出味道媲美酒家的菜式。

想於家中製作鑊氣小炒，就應該選用以上乘豉油代替鹽水作雙重發酵，發揮雙倍醇香濃郁優勢的李錦記雙璜醇釀頭抽，它將「頭抽」與「雙璜」合而為一，所以比一般頭抽更醇香濃郁，質感亦較為厚身，十分適用於烹調豉油皇菜式。

▲ 特鮮生抽、蒸魚豉油及雙璜醇釀頭抽各有特色，只要根據菜式和食品種類便可快速選擇適合自己的豉油產品。

大家不妨針對食材及烹調方式，嘗試以下的簡單食譜，感受一下不同豉油所帶來的美味威力，品嚐食物的鮮味。

食譜一：黑金和牛粒（4人份）

食譜二：香煎蘆筍肥牛卷（4人份）

食譜三：金銀蒜粉絲蒸蝦（4人份）

食譜四：豉油皇肉絲炒麵（4人份）

*李錦記豉油連續3年全港連鎖超級市場及便利店豉油銷售額及銷量冠軍（2018年1月-2020年12月）根據尼爾森公司2018年1月-2020年12月全港連鎖超級市場及便利店醬料市場零售調查報告（©2021尼爾森公司版權所有）

^絕無添加防腐劑、增味劑及人造色素

（資料由客戶提供）