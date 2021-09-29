【迷你倉大火】消防總隊目首先進入火場搜救　形容火場溫度入職以來最高

▲ 消防總隊目梅斯榮今於死因庭作供。（梁偉榮攝）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（29日）續。第1隊進入火場搜救死者張耀升的成員、消防總隊目作供，他稱當日進入火場搜救時，火場內溫度是入職以來感受最高的，他在第1橫巷內搜索時，曾感到皮膚刺痛，並需以水降溫。

消防總隊目梅斯榮今作供稱，事發時駐九龍塘消防局細搶救車更，2016年6月21日下午5時半，接獲消防控制中心指示到淘大工業村增援。候命期間曾看到夥拍死者張耀升進入火場的消防隊目尹建偉正在休息，梅形容尹當時雙眼通紅，神情哀傷。

梅指到場後向署理高級消防區長翁錦雄報到，並到3樓候命。梅形容當時現場氣氛緊張，聽到有同袍指有消防員失蹤後，始意識到有消防員失蹤。

梅續指，隨後有人指示九龍塘車更準備入火場，於是前往入口指揮站報到。在進入火場前，翁神情凝重地向梅指示，如果在火場內看到張隊長，盡快叫他回到煙帽入口處。翁又指向地下其中1條消防喉管，指示梅沿喉管進入火場，並尋找喉筆，控制火勢及進行搜索工作。

梅稱，自己隨後連同隊員李偉雄（譯音）（下稱雄仔）、何寶榮及陳偉成（譯音）進入火場。梅指4人沿喉摸索4至6米後，發現喉管右轉至第1橫巷。梅隨即要求何及陳於轉角位留守，並指示出口方向，梅則與雄仔右轉入第1橫巷，並於巷內前行2至3米成功找到喉筆。

梅續稱，巷內未有明火，能見度在電筒協助下不多於1米，且火場內場的溫度是他入職以來感受到最高的。梅指當時由雄仔持喉向前射水降溫，自己則向前搜索，惟前行8至10英尺後，感到皮膚刺痛，於是要求雄仔向自己射水降溫。

梅補充，當時約前行搜索數次時，均需用水降溫。梅又指，期間曾有李姓高級消防隊長，聯同1名消防員向梅表示高級消防員張耀升失蹤。而李姓隊長亦曾於巷內向前搜索，並表示前方溫度高，梅隨即指示雄仔向李姓隊長射水降溫。不久之後，李姓隊長指示全部人離開火場，隊伍最終亦未能尋回張。

梅指，事發後數天身體仍不斷冒汗，除此身體並無不適。梅於事發後亦曾向中醫求診，中醫指有熱力由梅體內發出，故不斷流汗。梅憶述，當日尋回張耀升的同袍，印象中其防火衣亦有煙飄出。

研訊明（30日）續。

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記者：梁錦麟