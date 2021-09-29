【十一國慶】金紫荊廣場周五舉行國慶升旗儀式　提醒市民留意交通安排

▲ 10月1日將舉行國慶日升旗儀式，9月30日及10月1日港島區實施特別交通安排。（資料圖片）

警方今日（29日）提醒市民，今周五是國慶日，為配合在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，9月30日及10月1日會在港島區實施以下特別交通安排。

警方指，明日（30日）凌晨12時1分至10月1日中午12時，對以下路段作出封路，

博覽道；

博覽道中；

博覽道東；

由中環及灣仔繞道通往博覽道的支路；

介乎博覽道中與會議道的菲林明道；

介乎中環及灣仔繞道東行線灣仔入口與菲林明道的龍和道東行線；

另外，在國慶日上午5時30分至中午12時段，介乎中環及灣仔繞道西行線灣仔出口與菲林明道的龍和道西行線亦會封閉。

警方亦於10月1日上午5時30分至中午12時實施下列交通改道安排,

沿龍和道東行的車輛須右轉入龍合街南行或駛入中環及灣仔繞道東行；

沿龍合街北行右轉入龍和道東行的車輛只能進入中環及灣仔繞道東行；

沿菲林明道北行的車輛不准駛入博覽道東；

沿會議道西行的車輛須左轉入菲林明道南行，經菲林明道北行、港灣道西行、分域碼頭街西行及龍合街北行前往龍和道西行；

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責任編輯：余思嵐