【出道22年】容祖兒親自執導新歌MV　Joey剖白感情世界：曾經好努力　

▲ 容祖兒親自執導新歌MV。

9月29日是容祖兒出道22周年的日子，趁著別具意義的紀念日，祖兒乘勢推出全新廣東作品《不配》。歌曲紀錄祖兒成長的真實情感，詮釋了一段感情從淺到深，再到分道揚鑣的無奈至釋懷的抽絲剝繭。

為了完整和深刻的表達旋律優美的「不配」，祖兒更首次親自操刀執導MV。「一切來自我對這首歌的感情，我好喜歡這首歌的無奈及成長智慧，要搵一個好明白我對這首歌感情的人比較難，不如我自己做導演，把我腦海裏面影象拍出來。」

不過祖兒坦言面對不少難題，「以前被拍，今次要發出指令，給camera man、舞者知道動作和歌詞嘅關係、如何呈現。又要用不同鏡頭去捕捉角度，14、24、30、50，你要記住這些鏡頭的距離同作用，對我嚟講都是難度。」

▲ 呈現腦海畫面。

不過原來她首次「執導」是二十年前，更找來吳彥祖任男主角，「有歌迷給我睇，那時參加商台活動，拍咗一首叫《何苦》的歌，不過是比較玩票形式，今次是認真一次。與其說執導，不如話我用多個身份將這首歌想表達的情緒完整呈現，令聽眾、樂迷更加明白我想唱甚麼。」

首次擔任導演，為了令過程更加流暢，祖兒選擇男女主角以現代舞的方式去完成這一次關於遺憾之美的表達。為讓故事意境的藝術美感提升到另一個緯度，MV採用LED環幕拍攝，建造出一個寒冷凜冽的極地世界。

▲ 剖白內心世界。

問到歌曲是否自己的親身經歷，祖兒表示「你話冇經歷過都好難說服到自己」：「我相信一百個人聽這首歌都有一百種對號入座的方法。愛情不是要跟對方行到去最後，其實是令對方成長，更加清楚自己是一個需要甚麼的人。雖然不能夠一齊，但係可以互相祝福，希望大家仍然活得快樂，我覺得係一個成熟嘅相處。」

入行22年，祖兒亦感觸甚深，「其實要堅持22年真是一件不容易的事，22年入面繼續遵守自己諾言、繼續成長，好多謝身邊每一個去幫助我的人、歌迷、屋企人。所以我常覺得用自己作品去代替想講的說話，希望將來每一日都可以比之前每一日進步，繼續做好自己，希望鍾意聽我唱歌的人仍然聽到我好用心演繹每一首歌。」

除此之外，長達十分鐘的MV拍攝花絮於今晚上架，時間亦特別安排在晚上九時二十九分推出，認真有心思。

同場加映：Lokman+AK訪問