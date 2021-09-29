【電影之神】日本電影大師山田洋次獻給影痴之作　志村健猝逝澤田研代故友完成演出

▲ 《電影之神》

由日本電影大師山田洋次執導，改編自文學界獲獎無數的小說家原田舞葉的同名小說的影片《電影之神》，該片為松竹映畫100週年紀念作，資深影迷對松竹映畫應不會陌生，該公司及專屬的蒲田攝影所在1920年成立，已創立逾100週年，為日本電影史留下數之不盡的傑作，業務包辦電影製作、發行及放映。

《電影之神》的原作者原田舞葉以自身和家人的經歷為基礎寫成的小說，山田洋次執筆將其昇華成電影作品，獻給一眾影痴。

山田導演與菅田將暉初次合作

《電影之神》是山田導演執導60年來的第89部作品，片中男主角阿鄉在年青時當副導演，此角色由菅田將暉飾演。

初次參與山田洋次合作的菅田將暉表示，他發現山田組的拍攝跟其他電影拍攝大不同：「劇組很謹慎地運用時間，每個鏡頭都珍而重之地拍攝，是很獨特的拍攝方式。對我來說是很寶貴的經驗和奢侈的時間。」

片中，阿鄉由副導演升做導演，可是卻諸事不順。當拍完鄉首次執導的場面翌日早上，山田導演向的菅田將暉稱，之前菅田用憤怒去演繹鄉對不順心的焦燥，但山田導演經過一晚深思熟慮認為「鄉應該會哭才對」。

的菅田將暉表示，能看到山田導演在解釋角色心情時不禁眼泛眼光，最後落實了要重拍這個場景，由此事可窺見山田導演對電影的執着。

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中志村健拍攝中途猝逝

至於晚年版阿鄉由志村健飾演，而《電影之神》於2020年3月1日開拍，可是在3月底，志村健卻因感染新冠肺炎離世，之後日本政府因疫情發出緊急事態宣言，拍攝需要馬上暫停，重開遙遙無期。

雖然波折重重，前路未明，但以山田為首的製作團隊仍對電影充滿信心。山田在拍攝暫停期間重新審視劇本，及後迎來新演員陣容，拍攝終於重啟。

山田洋次導演說：「志村健先生在完成圍讀後過身，這種事我從未遇過，當時不知如何是好的不安及失措。我的電影人生初次發生這樣的事。」

為志村先生代演的是澤田研二說：「我已有所覺悟，定要緊抱志村先生的遺志做到最好。」兩人曾屬同一事務所，是前輩和後輩，也是多次共演的盟友，繼承故友的遺志，澤田研二接下了鄉的角色。