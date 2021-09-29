【通關無期】調查顯示逾9成企業支持香港強制推行健康碼　並願遵守多項防疫措施

▲ 香港及內地通關仍遙遙無期。（資料圖片）

新冠肺炎疫情稍緩，但香港及內地通關仍遙遙無期。工業總會日前進行調查，逾9成受訪企業贊成本港應強制推行與內地接軌的防疫健康碼，另有4成企業老闆及員工因通關隔離安排而未有回到內地工廠或公司處理事務。

工業總會於9月進行問卷調查，收到超過300個企業及機構回覆，有7成7受訪企業表示因未能回內地而令生產量減少，超過八成認為情況對香港融入大灣區發展或企業拓展大灣區市場有極大影響。

調查亦顯示，有9成企業願意遵守多項防疫措施，包括健康申報、接種疫苗、定期強制檢測、提供21天行程等，以便落實有條件零檢疫通關，另有逾9成企業亦贊成香港強制推行與內地接軌的防疫健康碼。

工總主席查毅超表示，企業非常願意遵守防疫措施以求通關，促請政府盡快與內地落實安排。

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記者：曾卓鋒