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【創新科研】浸大發明創新細胞傳感器　造價低於1美元為耐藥性細菌作快速篩查

社會 15:50 2021/09/29

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浸大發明創新細胞傳感器，快速及低成本為耐藥性細菌作快速篩查。（浸會大學提供）

抗生素被廣泛用於治療細菌感染，但濫用及誤用抗生素卻導致耐藥性問題。「抗菌藥物敏感性測試」能夠用於檢測指定抗生素是否能有效抑制某種細菌，惟傳統的測試方法需時較長，而新式的快速測試方法則成本高昂。香港浸會大學領導的研究團隊，研發出一款創新的細胞傳感器，其微管道結構的外觀與條碼相似，能以低成本為耐藥性細菌作快速篩查。

浸大化學系副教授任康寧博士帶領研究團隊設計出一套全自動、無需使用顯微鏡的藥敏測試系統。該系統由兩個主要部份組成，即細胞培養區和「條碼」細胞傳感器。細胞培養區由一組微管道組成，管道內的液體含有細胞培養基和不同濃度的抗生素。而「條碼」細胞傳感器由一組平行排列的「自適應線性過濾器」組成，其結構外觀與「條碼」相似。通過使用配套手機程式掃描 「條碼」，用家可在三小時內完成現場篩查，得知測試樣品中是否存在耐藥細菌病原體。

浸大發明創新細胞傳感器，快速及低成本為耐藥性細菌作快速篩查。（浸會大學提供）

這個新研發的細胞傳感器可望在資源有限的條件下被大規模應用，例如為食水、食物和公用設施進行頻密的安全測試，以及在傳染病爆發期間，緊急為大量樣本進行檢測，尤其適合發展中國家使用。「條碼」細胞傳感器的生產成本低廉，估計每個造價低於一美元。研究團隊已為「條碼」細胞傳感器申請專利。

任博士表示：

我們計劃將這項發明開發成便攜式的抗菌藥物敏感性測試儀器，最終能在資源匱乏的地區使用。

是項嶄新發明的研究論文已刊登於國際學術期刊Biosensors and Bioelectronics

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責任編輯：李榮忠

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