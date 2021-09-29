【開心指數】調查發現港人開心指數較去年微升　惟48%人有抑鬱症狀超疫情高峰期

▲ 和富社會企業「香港開心D」平台今（29日）發表「開心指數」調查結果。(資料圖片)

「香港開心D」平台公布2021年香港開心指數調查，指本港整體開心指數為6.44(10分滿分)，超越過去兩年成績，對政治及社會、政府施政滿意度已回升至反修例風波前水平，但仍屬眾多外在範疇中最低分，港人抑鬱情緒症狀仍然嚴重。

和富社會企業「香港開心D」平台今（29日）發表「開心指數」調查結果，機構在8月1日至14日，在網上和街上收集了1,157份有效問卷，發現港人的開心指數為6.44分，較去年的6.16分上升0.28分。

在對外在環境的滿意程度方面，政治及社會狀況、政府施政、信任政府處事的程度是最低分的三大範疇，分別得分1、1.18分和1.06分，但對比往年的成績，三項的升幅都是最高，較去年稍為下降的範疇則有自己的住屋狀況和居住環境。研究又發現，大專學歷的受訪者繼續是最大不滿意的群組，惟他們對政治、政府施政和治安的滿意度仍有所回升。

抑鬱情緒症狀方面，48%受訪者有輕度至嚴重抑鬱症狀，包括心情低落，專注有困難、食慾異常多或少、食慾不振或暴食、有自殺念頭等。東華學院護理學教授林清表示，同樣是19到35歲、具備大專學歷群組的青年情況較嚴重，估計因為疫情久久未消退，旅遊等多個行業均遭受重創，這個年齡群組一般剛踏入職場，或事業更有成就，受的壓力很大：「有人嘅抑鬱狀況係recover唔到」。

他指，抑鬱症狀包括自殺傾向，現時情況很危險，他本以為社運過去，新冠疫情亦相對放緩，市民抑鬱症狀會減少，但「後疫情」影響教她想像中深遠，估計很多工種消失，令不少人由生活無憂變成擔憂，預計抑鬱水平會維持數年不跌。

香港開心D聯席主席、英華小學校長陳美娟指，市民開心指數回升，也許與研究於東京奧運和消費券派發期間進行有關，形容當時不斷有好消息和報道傳出。惟她強調，愈來愈多港人有中度至重度的抑鬱情緒，情況需要關注，培養自我控制能力和毅力最能減低和控制抑鬱情緒。她呼籲市民要察覺自我情緒，包括填寫評估情緒情況的問卷，有需要時要尋求協助。

對於政府施治等範疇持續是最低分，她建議政府要處理疫情為市民帶來的影響、充分準備迎接經濟復甦，惟在施政方面要找到平衡點，並要專注改善民生問題，而至於有大專學歷的年輕人持續對政府不滿，她則促請政府要聆聽這群人的需要、互相尊重。

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記者：洪芷晴