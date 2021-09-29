【把關者們】古天祥混血兒身份曾受歧視　感恩家有賢內助：令我全心全意工作

▲ 古天祥曾跟人合資搞生意被騙百萬元。

要在演藝圈衝出名堂並不容易，混血兒就更難，要靠點運氣和毅力才可撐下去。42歲的西班牙混血兒古天祥（Carlos）入行18年，從事模特兒工作逾10年外，更參與不少電影及電視劇的演出，近日於TVB劇集《把關者們》演毒販。

古天祥早前接受TOPick專訪，說到在圈中浮沉多年也沒想過放棄，只因當演員賦予他滿足感和自尊。

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▲ （黃建輝攝）

感激愛妻支持

發展演藝事業外，曾搞生意的古天祥被騙兼蝕錢近百萬，現在的他學懂踏實一點，已成為金屬雕刻師的古天祥希望可以建立個人品牌，努力吸金養妻活兒。

他更感激愛妻一直以來的支持。古天祥用廣東話說：「我就如隻未彈上去的藍籌股，相信我會做出成績來，希望太太給點耐性，她會望夫成龍的。」

其實古天祥於巴拿馬出世，父親為中國人、母親為西班牙人，父母早年於巴拿馬經營貿易生意，其後生意結束後轉為開士多：「聽聞有人眼紅父親的生意，所以將他的鋪頭燒掉，在我兩歲之時就一家四口返港投靠爺爺。」

▲ 古天祥為西班牙混血兒。

面對身份認同問題

初初來港生活時，外表鬼鬼地又曉廣東話的古天祥不諱言遭歧視：「年幼時曾被駡雜種仔，小學雞是沒有禮貌，幫人改下花名或者做些事情激下你，我曾因此而跟人打交。」

待長大入讀大專院校之時，擁混血樣貌卻成他的優勢：「大家會覺得我很有趣，特別是加入模特兒行列，更覺混血兒十分吃香。」

縱然曾被欺負，古天祥卻沒有留下陰影：「打完架後又做回朋友，小孩子就是這樣子，不會放在心上，反而媽咪來接我放學時，因為她是唯一外籍女士，感覺幾得意，所以我沒有感缺失或異類。」

由於古天祥並非在港出生，加上父親早年放棄中國國籍，故他一直申領不到特區護照，對他而言是遺憾外，亦產生身份認同的問題：「尤其我往外國工作過海關時，雖然我拿著巴拿馬護照，但我從未在當地生活過，只曾返過當地兩星期，跟一個遊客沒分別。」

▲ 早年加入模特兒行列。

當模特兒年年賺過百萬

讀大專時，古天祥任兼職做模特兒賺外快，及至2003年時，父母返巴拿馬生活兼經營生意，他選擇留港專職從事模特工作，代表作為2004年的Mabelle珠寶廣告和2005年大班冰皮月餅廣告等。

讀心理學的他卻選擇發展模特兒事業，只因收入十分可觀：「看到這份職業的前景很不錯，我也算得上是hot hand，很多廣告商找我當model，電影公司和電視台又邀我演出，工作上有很多的選擇，連外國agents也找我，不時赴台灣、泰國和新加坡工作。」

古天祥曾出演近200個平面和電視廣告，年賺過百萬：「並非行行企企，我是擔任廣告的主角，所以當時收入很好，足夠我買車和置業。」

▲ 曾拍廣告而年賺百萬。

幸有爸爸提點

當年吸金力強的他選擇投資物業，由起初購入一個位處澳門的細單位，輾轉下再於內地置業，其後在「樓換樓」投資方式下，現今他擁有近千呎的安樂窩。

不過年青時古天祥也愛揮霍，請朋友飲酒消遣外，愛車一族的他曾收藏6輛電單車：「我算很幸運，有爸爸和爺爺教我理財，他們建議既然賺到錢就買樓保值吧，那時我只廿歲出頭，一會亂花錢。如果讓我回到過去，會自摑一把，叫自己不要亂花錢旅行和買無謂東西。真的很感激爸爸，若不是他，現在的我真是兩袖清風。」

除當模特兒外，古天祥過往演出過不少劇集和電影，至2019年簽約邵氏兄弟，參演的劇集包括《刑偵日記》、《寶寶大過天》及《智能愛人》等。

不過始終混血兒要闖出名堂並非易事，入行18年的他星途發展平平，他直言並非沒有機會，卻只欠缺運氣。

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做生意遇人不淑

其實在2007年，一套台灣偶像劇找他當第二男主角：「可惜開拍前女主角許瑋倫遇車禍喪生，半年後劇集再開拍時，因簽証問題趕不到返台灣，結果易角。另外早年我簽約港視，公司都給予不少具發揮的角色，可惜他們不獲發牌。我一直就是這樣浮浮沉沉。」

屢遇挫折，古天祥未想過離開演藝圈：「因為我依然生存到，慶幸地可以搵到食，讓我供樓、養活家人和儲到錢，所以可以一直行落去，這行可以給予我滿足感和自尊，見到網民的打氣留言是感開心。」

為增加額外收入，古天祥曾與朋友合資搞生意，可惜不是餞本離場便是遭朋友呃錢，這10年間共損失近百萬，他憶述：「2017年於橫店拍劇時重遇位朋友，對方說想在當地開食店，其後一起合資。拍完劇，我返港遙距打理生意，跟那位朋友認識10幾年，他卻突然消失，聽其他人說那食店執笠，他欠下供應商好多錢。」

▲ 幾年前開始古天祥迷上金屬雕刻。

另外，他與朋友搞布料生意，受疫情影響致血本無歸，經歷生意失敗令他有啟法：「結婚生仔之後不可以再輸啦，明白到做生意真的力不到不為財，加上有好多變數，踏實一點比較好。」

不再冒險搞生意的古天祥於4年前愛上金屬雕刻，更遠赴峇里「學師」，回港後替自己和朋友的電單車做雕刻，將之發展成副業：「雕刻車身連引擎收費約幾萬元，由於要拍劇和照料兒子，只能半年內完成一個訂單。」

▲ 古天祥的作品。

當爸爸後感責任更大

古天祥謂有意從事手錶雕刻，預計明年開始接訂單：「我會先用自己的手錶作生招牌，始終做手錶雕刻要投放較多時間和承受風險，失手弄花人家的名錶要賠10幾萬，幸好從事演藝工作打造好的人脈，大家對我的信任較大，不少名人和明星也想找我雕刻手錶。」

演藝工作不穩定，早前疫情嚴峻令整個娛樂圈近乎停擺，古天祥謂開拓副業也是保障，「尤其當了爸爸後要養育小朋友，我不肯定明年是否有廣告拍攝工作，而金屬雕刻可讓我有固定收入，加上這門手藝可讓在世界各地搵食，方便將來我們舉家移民外地。」

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兩年前更跟任職醫療集團經理的女友周婉瑜結婚，婚後育有一子，當爸後古天祥感覺責任更大，他說：「作為一個爸爸除了滿足兒子生活所需，於精神和教育上都要照料到，現在的我放更多時間在家庭上。」

在工作上難免與女藝人有交流接觸，而古天祥又是型佬一名，他謂要給予太太安全感：「工作要『消失』幾小時，會令人沒安全感，所以要慢慢建立信心，做好自己，別騙她說去開工，其實跟朋友去飲酒。我完全無欺騙過太太，甚至邀她到片場睇我開工、跟她說我有甚麼通告，分享多點工作點滴，並非藉著工作的便利欺騙她。」

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幸喜有賢內助

古天祥謂太太的信心，這是對他最大的支持，他更憶起N年前的痛苦回憶：「早年發展過一段關係，女方很不信任我，工作過後質問我：『今日跟女仔開工，有沒有問人家攞電話？』，又問我為何不接電話？當伴侶不信任時，會令人工作上很大壓力，而太太是對我百分百信任，令我全心全意工作。」

早前疫情下致收入大減，古天祥謂太太未有給予壓力：「她明白娛樂圈有高有低，反而鼓勵我增值自己，或者相約舊朋友建立人際網絡。」

古天祥坦言跟太太一起這3、4年來，他整個人也成長了：「置業前我跟太太去睇樓，她會跟我講解不同地區的樓價以及買樓的程序，我仿如考了半個地產經紀牌照，因為太太求知慾強，她會跟我一起學好多東西。」

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地點：Da Filippo Trattoria@Harbour City

記者：游艾維