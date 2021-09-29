【通關無期】陳肇始稱港府已與澳門廣東團隊合作　提升轉碼系統加入疫苗接種記錄

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

新冠肺炎疫情稍緩，但香港及內地通關仍遙遙無期，多名立法會議員今日（29日）在立法會上關注香港與內地通關事宜。食物及衞生局局長陳肇始表示，港府及專家團隊早前與內地代表團舉行對接會議探討通關事宜，雙方會研究細節，爭取盡快舉行第二次對接會議。

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陳肇始表示，政府去年11月完成開發健康碼的轉碼系統並支援「回港易」計劃及「來港易」計劃，廣東或澳門回港的合資格人士可使用澳康碼或粵港碼，將有效檢測結果直接轉到入境本港的健康申報表平台。

她續指，政府資科辦與廣東及澳門技術團隊正提升轉碼系統功能，並將疫苗接種加入系統，而相關功能將於落實通關後投入服務。

有議員擔心系統或令港人做成混亂，其中經民聯林健鋒質疑為何不早日推出讓港人熟習。陳肇始強調，資科辦對健康碼的試用等方面技術工作非常嚴謹，又指一直與廣東及澳門技術團隊合作。

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記者：曾卓鋒