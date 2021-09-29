【消費券】魏浚笙+Tyson Yoshi任時代廣場形象大使　Hazel被兩大男神力追

▲ 魏浚笙與Tyson Yoshi兩大型男為時代廣場任形象大使。

銅鑼灣時代廣場在10月1日起推出「獵食時代It’s Tasty Time」餐飲推廣活動，包括：消費換美食優惠券以及於時代廣場eShop推出半價餐飲電子優惠，並分兩階段進行。

為此，時代廣場找來人氣型男魏浚笙（Jeffrey） 以及於近期《拉闊音樂會》後引來城中熱話的獨立音樂人Tyson Yoshi（程浚彥）任形象大使，並參與拍攝「獵食時代It’s Tasty Time」宣傳片。

兩型男討Hazel歡心

片中講述他們同時鍾情網絡女神林熙彤（Hazel），為食的Hazel在網上尋求美味的食店，為求得到Hazel歡心，Jeffrey與Tyson Yoshi立刻出動，走遍時代廣場的不同食肆、拍照上傳到社交平台為博紅顏一笑。

兩位型男於露天廣場相遇並碰跌對方手機，才驚覺Hazel剛發限時動態，正與一名神秘男子共進午餐，究竟Hazel情歸何處？

Jeffrey與Tyson Yoshi享受美食

整個宣傳片的拍攝過程非常順利，兩位男神Jeffrey與Tyson Yoshi也正在為工作控制飲食、辛苦操練中，今次拍攝有機會令他們能破例大飽口福。

當日拍時正在準備《拉闊音樂會》的Tyson Yoshi稱：「為積極準備拉闊音樂會，都需要節食保持好狀態，所以今次拍攝很開心，趁這次機會可以大吃大喝，漢堡包、蛋糕、日本菜，我都很喜歡，但吃完又要努力做運動去準備為新歌拍攝MV了！」

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至於正為拍ViuTV電視劇《i.SWIM》操至手瓜起腱的Jeffrey，今次拍攝也豁出去吃到盡：「今次拍攝時代廣場的It’s Tasty Time宣傳片，故事很有趣，我也可以盡情地吃，很久沒有吃得這麼豐富了，吃完才繼續努力操練吧！哈哈。」

Hazel周旋男神之間

宣傳片女主角為新晉女藝人Hazel，工作中能夠被周旋於男神之間，甜絲絲地說：「Jeffrey與Tyson都是極受歡迎的男神，拍攝時更有機會吃到美味的食物，當時我剛巧餓着肚子，吃了它們的新加坡菜，感覺真是太幸福了！」

至於她在片中「情歸何處嗎」？她賣關子不肯劇透。

