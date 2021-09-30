【Staycation】住酒店4種物品勿用　前員工揭秘：有人用來小便嘔吐

▲ 有酒店前員工透露，酒店房間內有4種物品很骯髒，不建議使用。

疫情下，多了人去酒店staycation。外國一名酒店前員工近日爆料指，酒店有4種物件很骯髒，不建議使用，入住時盡量勿碰。

據《LADbible》報道，任職模特兒的Angela Riihiluoma之前曾在酒店工作，近日她在TikTok發布影片，分享酒店房間最骯髒的4樣物件。Angela透露，這個令人震驚的內幕消息，是由一名在酒店工作了20年的同事告訴她的。

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她警告大家勿用以下四種物品，並解釋原因：

1. 咖啡機。因為有人把它尿壺用。她表示，不管你有多愛喝咖啡，也不要碰它。

2. 玻璃杯。因為清潔人員沒太多時間擦拭玻璃杯，有時候甚至不會清洗。

3. 冰桶。因為有住客會把它當嘔吐桶或尿桶使用。除非冰桶內有塑膠襯墊，否則勿用。

4. 床鋪最上層的被套。因為通常不會更換，最好「把它取下來，丟到地上」。

另外，她建議入住酒店期間，在房間內要經常襪子或拖鞋，因為地板從不清洗。進出浴室也要穿拖鞋，因為很多人會一邊洗澡，一邊小便。

影片一出，不少網民也感到噁心，不少網民也感到噁心，有人甚至表示不敢再住酒店。另有行內人留言指，自己之前工作的酒店從不洗被子，只洗被單。

另一位曾在酒店工作的人士亦留言證實，玻璃杯是不會清洗的，他更提醒大家勿用被套。

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責任編輯：羅嘉欣