【明星理財】最美CEO黎姿擴展美容王國版圖　邀陳法拉任代言親自巡視業務

▲ 黎姿近日擴張其美容王國。

即將迎接50歲生日的最美CEO馬黎珈而（黎姿），近日宣布旗下美容王國將正式推出生活輕醫美品牌VITAE，以及連開三間療程中心，其中一間旗艦店更進駐半島酒店，Gigi並邀請了近日拍《尚氣》的陳法拉成為代言人及拍攝品牌廣告，盡顯黎姿的工作能力。

黎姿斤日為新品牌及療程中心而奔波，她昨日亦有感而發留言：「由零開始探索，創立新品牌的過程，很相信健康和美麗是相輔相成的，希望能夠跟大家分享自己的經驗和心得，所以過去兩年，我沒有停下步伐，一手一腳建立了一個全新品牌。」

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落港鐵站巡視業務

她指過程中獲得到很多寶貴經歷，感謝夥伴們的努力，支持她完成挑戰，而新品牌亦於下星期登場，她稱：「緊張、興奮之餘，更多的是安慰，一切付出和等待都是值得的。我的下一站，終於到達了！」

黎姿又發布片段，當中她跟團隊親力親為打造全新醫美旗艦店，另外，她又到地鐵站巡視品牌代言人陳法拉的廣告燈箱。而近日她亦經常造訪施工中的療程中心，即使現場沙塵滾滾，仍然堅持監場，盡顯專業態度。

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出身演藝世家的黎姿，原本家住何文田的豪宅，可惜在祖父母雙雙去世後，爸爸因為被騙家產，一家四口更由大屋搬至九龍城東頭邨200多尺的單位居住。

為照顧癱瘓弟退出娛圈

黎爸爸因患有腦膜炎失聰，聽覺只有二至三成的聽力，視力也很參差，只能在健身會當打雜工作。

憑多年的努力，黎姿在演藝圈發展理想，更成為TVB的當家花旦。可是弟弟黎嬰，卻於2007年不幸發生車禍，導致半身癱瘓。

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姐弟情深的黎姿，不惜退出娛樂圈，專心照顧弟弟。同年，與商人馬廷強結婚，二人現在育有3個女兒。

黎姿婚後主力打理弟弟的醫學美容生意，之後更將集團成功上市，成為上市CEO。

▲ Gigi跟女兒日前一同坐港鐵。（取自IG）

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自07年退出娛樂圈後，婚後除將時間投入家庭，照料丈夫和女兒，同時接受因意外癱瘓弟弟黎嬰的醫學美容生意，搖身成上市公司CEO，近日黎姿創立的卓珈控股，因美圖公司大幅入股，短短4日令黎姿身家暴升逾3億港元。

▲ （取自IG）

由當紅花旦變上市公司CEO，有指其美容王國身價達15 億，但她仍十分親民，早前就在IG Post出同囡囡一起搭港鐵及渡輪的照片，令不少網民大讚貼地！