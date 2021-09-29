【高處墮下】天水圍葉紹蔭紀念小學男童高處墮下　送院搶救後證實不治

▲ 天水圍男童校內高處墮下，送院搶救後證實不治。

今日下午1時07分，天水圍天瑞路75號宣道會葉紹蔭紀念小學發生男童高處墮下事件。下午1時07分，天瑞路宣道會葉紹蔭紀念小學有男童從高處墮下，校內職員發現，大驚報警求助，救護員到場將男童送院搶救，惜其後證實不治，警方指男童10歲以下，正調查事件起因。

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記者：陳麗娜