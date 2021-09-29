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【高處墮下】天水圍葉紹蔭紀念小學男童高處墮下　送院搶救後證實不治

社會 18:02 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

天水圍男童校內高處墮下，送院搶救後證實不治。

今日下午1時07分，天水圍天瑞路75號宣道會葉紹蔭紀念小學發生男童高處墮下事件。下午1時07分，天瑞路宣道會葉紹蔭紀念小學有男童從高處墮下，校內職員發現，大驚報警求助，救護員到場將男童送院搶救，惜其後證實不治，警方指男童10歲以下，正調查事件起因。

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求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

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記者：陳麗娜

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