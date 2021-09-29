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【網上奇聞】網民分享在巴士上失禁經歷　九巴教「3招攻略」應付人有三急

社會 16:37 2021/09/29

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網民分享在巴士上失禁經歷，九巴教「3招攻略」應付人有三急。（資料圖片）

在乘搭長途巴士時，最大的敵人應該是人有三急，卻不能下車解決，當遇上塞車更是煎熬。有網民昨日就以「今日終於第一次喺巴士度瀨屎….」為題，在Facebook群組「扮工室Online」上分享自己在九巴上失禁的經歷。事件亦引來九巴回應，並「教路」3招攻略面對乘車時人有三急的情況。

該名網民指，在早上就覺得自己今天腸胃不舒服，在乘坐巴士時就心知不妙，在數次掙扎下為上班不遲到，決定強忍便意不下車，最終這名「資深忍屎人」在這趟巴士失手並失禁。他在網上繪形繪聲的分享，吸引大批網民留言及分享。

這次的失禁事件更引來九巴的回應，九巴在Facebook專頁上發文，為大家帶來「九巴攻略：搭車先嚟人有三急？」，3招應對乘車時人有三急的情況，包括善用九巴手機應用程式及Google搜尋最接近巴士站的廁所、分散注意力，以及大力捏住手掌虎口位。有網民笑言，以後在巴士上面看到旁邊乘客大力捏住手掌虎口位，就要調位了。

即看九巴3招攻略：

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記者：李榮忠

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