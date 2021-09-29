【23條立法】鄧炳強：盼下個立法會會期完成23條立法　考慮將煽動仇恨列為罪行

▲ 鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

保安局局長鄧炳強今日在立法會表示，政府希望在下屆立法會完成《基本法》第23條立法，又透露正考慮是否在立法時，加入煽動仇恨等相關罪行。他又指，民陣未有按要求提交資金等資料，警方目前正在跟進。

立法會今日的議員口頭質詢環節，多名建制派議員談及23條立法問題，其中民建聯議員陳克勤關注立法時間表，又指《港區國安法》現時未能處理的收受外國利益行為，要求當局在23條立法時一併處理。

鄧炳強回應強調，希望在下個立法會會期完成23條立法工作，但提到由於條例複雜，需要研究有何漏洞，同時做好解說及諮詢工作，承諾盡快處理。

同屬民建聯的議員何俊賢，則談及近日水警追截走私船期間墮海身亡一事，指有人在討論區創作歌曲《墮海唔好搵》諷刺，關注有否法律處理挑動對警察、政府的仇恨。

鄧炳強表示，目前《刑事罪行條例》有相關條文，但《港區國安法》則未能處理，會考慮是否在23條立法時，加入有關罪行。他又指，由於不少網站設於外國，蒐證工作有挑戰，會考慮有否可能優化。

此外，議員何君堯關注民陣是否涉牽洗黑錢、勾結外國勢力或《港區國安法》罪行。鄧炳強強調，當局對任何違法行為均有法必用，若有組織及成員涉嫌違法，必定會追究責任。

對於有人潛逃海外，鄧炳強形容「畏罪潛逃是羞恥行為」，又強烈譴責任何包庇、美化行為，批評他們蔑視法治、屬於逃犯，會依法循不同渠道輯拿歸案。

被問到在反修例事件中，仍有7000多宗拘捕個案未處理。鄧炳強表示，有關案件正在調查當中，但承認或有部分無法檢控。

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責任編輯：胡偉明