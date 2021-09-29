【亂食中藥】無知家長亂摘草藥餵古法藥方　2歲女童退燒不成嚴重肝衰竭險死

▲ 約2歲大的女童發燒，家長亂摘草藥餵古法藥方，令女童出現嚴重肝衰竭。

內地一名約2歲大女童發燒不適，家人竟然自行採摘草藥及煲古法藥方予女童飲用，病情未見好轉之時，更出現急性嚴重肝衰竭險死，經搶救後已由ICU轉為普通病房，情況穩定。

2歲大女童急性肝衰竭

綜合內地傳媒報道，內地一名約1歲11個月大的女童彤彤（化名）出現肝功能嚴重衰竭，被緊急送往湖南省兒童醫院重症醫學一科，檢查發現女童精神反應欠佳，有發燒，肝功能、凝血功能異常，情況十分危急。醫生立即為彤彤進行護肝、降酶、預防性的止血等治療，之後病情好轉，由ICU現已轉至普通病房。

彤彤出現此嚴重的病情是因為胡亂服食中葉，家人見她發燒，便自行採摘一些新鮮中草藥，中草藥沒有經過炮制，仍然混有雜質，加上家人用古法土方，在不了解中草藥成份下，讓女童服藥，終釀成意外。

亂摘草藥餵古法藥方

湖南省兒童醫院重症醫學一科總住院醫生宋宇雷表示，詢問病史時，只知患者家人使用一些古法土方，但問不出具體的中草藥名稱。她解釋中草藥的製作過程，中藥炮製的步驟可去除藥材中多餘的雜質，降低或消除中藥中殘留的毒副作用，使藥性純淨。可是彤彤家人所使用中草藥，沒有經過專業的炮製，草藥很有可能存有毒性。

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彤彤送院時情況危急，如果嚴重肝衰竭繼續加重，甚至會有生命危險。宋宇雷醫生提醒，兒童的各個器官內臟未發育完善，兒童的飲食以及藥物要特別謹慎，選擇中草藥治療時一定要問中醫師，購買正規的中草藥或藥劑亦宜在醫生的指導下服用，如孩子服用時出現不適，盡早就醫。

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了解服用中藥常識

據本港衞生署中醫藥規管辦公室提供有關「服用中藥常識」的資料，中藥的使用應根據個人的體質及病情的需要，再配合正確的服用方法，在使用中藥時，若有任何疑問，應先請教中醫師。服用中藥湯劑方面，兒童一般約服用150毫升（相等於半普通飯碗），成人一般約服用250毫升（相等於八成滿的普通飯碗）。

此外，服藥時注意飲食禁忌，一般服中藥時不宜吃不易消化或刺激性的食物。例如補益藥不可與蘿蔔、濃茶或咖啡同吃、寒涼藥不可與胡椒、辣椒或咖啡同吃、溫熱藥則不可與凍飲或生冷瓜果同吃。

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責任編輯：王明芳